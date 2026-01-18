कमजोर महिलाओं को बनाया निशाना, धर्मांतरण के खेल में विदेशी फंडिंग का शक… पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा!

जांच के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों में धर्मांतरण के लिए बनाई गई योजनाओं का खुलासा हुआ है। इसमें स्पष्ट रूप से यह देखा गया है कि ये लोग गांव-गांव और बस्ती-बस्ती में नेटवर्क फैला रहे थे। इनका नेटवर्क छत्तीसगढ़ से लेकर केरल तक फैल चुका है और पुलिस को शक है कि इन्हें विदेश से फंडिंग हो रही है। जब्त किए गए डिजिटल दस्तावेजों में विभिन्न गतिविधियों की सूची भी पाई गई है, जो दिखाती है कि कैसे धीरे-धीरे लक्षित लोगों को उनके जाल में फंसाया गया।