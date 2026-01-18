18 जनवरी 2026,

रविवार

राजनंदगांव

कमजोर महिलाओं को बनाया निशाना, धर्मांतरण के खेल में विदेशी फंडिंग का शक… पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा!

CG Conversion: एसपी अंकिता शर्मा ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि मामले की जांच जारी है और हम हर एंगल से पड़ताल कर रहे हैं। दस्तावेजों का वेरीफिकेशन किया जा रहा है और जल्द ही कुछ नए तथ्य सामने आएंगे।

2 min read
राजनंदगांव

image

Khyati Parihar

Jan 18, 2026

धर्मांतरण का खेल (photo-patrika)

धर्मांतरण का खेल (photo-patrika)

CG Conversion: धर्मापुर में सामने आए धर्मांतरण के मामले में पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और अब तक कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। पुलिस टीम को यह जानकर हैरानी हुई है कि धर्मांतरण के इस नेटवर्क के लीडर ने दो से तीन साल पहले से ही एक स्पष्ट प्लानिंग तैयार की थी, जिसमें खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर, बीमार, विधवा महिलाओं और समाज के शोषित वर्ग को निशाना बनाया जा रहा था।

जांच के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों में धर्मांतरण के लिए बनाई गई योजनाओं का खुलासा हुआ है। इसमें स्पष्ट रूप से यह देखा गया है कि ये लोग गांव-गांव और बस्ती-बस्ती में नेटवर्क फैला रहे थे। इनका नेटवर्क छत्तीसगढ़ से लेकर केरल तक फैल चुका है और पुलिस को शक है कि इन्हें विदेश से फंडिंग हो रही है। जब्त किए गए डिजिटल दस्तावेजों में विभिन्न गतिविधियों की सूची भी पाई गई है, जो दिखाती है कि कैसे धीरे-धीरे लक्षित लोगों को उनके जाल में फंसाया गया।

पुलिस इस वक्त इन दस्तावेजों के माध्यम से आय के स्रोत और बड़े ट्रांजेक्शन की जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द इस मामले में कुछ और अहम खुलासे हो सकते हैं।

जाल गांव-गांव फैला रहे

पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि धर्मांतरण के लिए विशेष रूप से उन लोगों को चुना जा रहा है जो शोषित या उपेक्षित हैं। इसके तहत पहले उन गांवों में नेटवर्क फैलाया जाता है, जहां श्रमिक बस्ती या कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं। फिर उन लोगों को टारगेट किया जाता है, जो समाज में मुखिया या प्रभावशाली स्थिति में होते हैं। इसके बाद उन्हें प्रार्थना, आर्थिक मदद या अन्य सहायताओं के बहाने संस्था में जोड़ा जाता है।

जल्द ही नए तथ्य सामने आएंगे

एसपी अंकिता शर्मा ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि मामले की जांच जारी है और हम हर एंगल से पड़ताल कर रहे हैं। दस्तावेजों का वेरीफिकेशन किया जा रहा है और जल्द ही कुछ नए तथ्य सामने आएंगे। हम मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे।

अन्य हिस्सों का पर्दाफाश होगा

धर्मांतरण के इस मामले में अब तक जो तथ्य सामने आए हैं, उससे पुलिस को इस जाल को पकडऩे में सफलता मिल रही है। जांच टीम ने यह भी स्पष्ट किया है कि विदेशी फंडिंग की जांच की जा रही है और इस नेटवर्क के अन्य हिस्सों का पर्दाफाश भी जल्द किया जाएगा। ऐसे मामलों की सख्त जांच से धर्मांतरण के खेल पर कड़ी नकेल कसी जा सकेगी, जिससे समाज के कमजोर वर्ग को इस तरह के शोषण से बचाया जा सके।

Published on:

18 Jan 2026 12:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / कमजोर महिलाओं को बनाया निशाना, धर्मांतरण के खेल में विदेशी फंडिंग का शक… पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा!

