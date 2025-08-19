ट्रैक्टर सब्सिडी घोटाला! कांग्रेस नेता पर 4 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, जानें पूरा मामला…

एलबी नगर क्षेत्र के अलग-अलग गांव के लगभग दर्जनभर किसानों ने कांग्रेस नेता ब्लॉक अध्यक्ष त्रिलोक यादव के खिलाफ शिकायत की है। शिकायत में बताया गया है कि सितम्बर 2023 में कांग्रेसी नेता त्रिलोक ने पीड़ित किसानों के घर में जाकर ट्रैक्टर खरीदी करने पर 4 लाख रुपए तक की सरकारी सब्सिडी दिलाने का झांसा दिया। आरोपी पीड़ित किसानों से बकायदा सब्सिडी का फार्म भी भरवाया था।