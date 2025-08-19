Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

ट्रैक्टर सब्सिडी घोटाला! कांग्रेस नेता पर 4 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, जानें पूरा मामला…

CG News: अलग-अलग गांव के किसानों से ट्रैक्टर खरीदी करने पर 4 लाख रुपए की सब्सिडी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई है।

राजनंदगांव

Shradha Jaiswal

Aug 19, 2025

ट्रैक्टर सब्सिडी घोटाला! कांग्रेस नेता पर 4 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
ट्रैक्टर सब्सिडी घोटाला! कांग्रेस नेता पर 4 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एक कांग्रेसी नेता द्वारा जिले के एलबी नगर क्षेत्र के अलग-अलग गांव के किसानों से ट्रैक्टर खरीदी करने पर 4 लाख रुपए की सब्सिडी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। पीड़ित किसानों ने सोमवार को मामले की एसपी व कलेक्टर से शिकायत कर धोखाधड़ी करने वाले कांग्रेसी नेता पर कार्रवाई की मांग की है।

एलबी नगर क्षेत्र के अलग-अलग गांव के लगभग दर्जनभर किसानों ने कांग्रेस नेता ब्लॉक अध्यक्ष त्रिलोक यादव के खिलाफ शिकायत की है। शिकायत में बताया गया है कि सितम्बर 2023 में कांग्रेसी नेता त्रिलोक ने पीड़ित किसानों के घर में जाकर ट्रैक्टर खरीदी करने पर 4 लाख रुपए तक की सरकारी सब्सिडी दिलाने का झांसा दिया। आरोपी पीड़ित किसानों से बकायदा सब्सिडी का फार्म भी भरवाया था।

CG Weather Update: तेज धूप और उमस से बेहाल लोग, बढ़ती गर्मी ने बढ़ाई मुश्किलें…
कोरबा
अनजान लिंक को न करें ओपन, न दें ओटीपी!(photo-patrika)

CG News: पीड़ित किसानों ने एसपी व कलेक्टर से की मामले की शिकायत

आरोपी नेता ने मड़ियान निवासी एक किसान को उनके द्वारा सब्सिडी में ट्रैक्टर दिलाने की बात कहते हुए पीड़ित किसानों से फोन पर भी बात कराई गई। मड़ियान के किसान से फोन पर बात करने के बाद पीड़ित किसानों ने कांग्रेसी नेता की बातों पर विश्वास कर लिया। आरोपी नेता द्वारा किसानों से फार्म भरने के एवज में 10-10 हजार रुपए लिया।

सब्सिडी वाले फार्म में पीड़ित किसानों का हस्ताक्षर लिया गया। फार्म भरने के एक माह बाद आरोपी नेता ने मोबाइल पर किसानों को ट्रैक्टर का एक फोटो दिखाकर उनके ट्रैक्टर को दुर्ग आने का हवाला दिया गया और ट्रैक्टर को लाने की बात कहते हुए पीड़ित सभी किसानों से 1 लाख 30 हजार रुपए लिया गया।

इन किसानों से किया धोखा

कुछ दिन बीत जाने के बाद सभी पीड़ित किसान आरोपी त्रिलोक यादव के घर पहुंचे। आरोपी ने किसानों को लिए गए 1 लाख 30 हजार की रकम में से 70-70 हजार रुपए वापस किया गया और शेष रकम को एक माह में वापस करने की बात कही गई थी।

पीड़ित किसानों में संतोष धरमगुड़े निवासी सेमडोंगर एलबी नगर, परमानंद रजक निवासी ग्राम मुंगलानी एलबी नगर, निर्मला बाई बंसोड़ निवासी ग्राम झिंझारी एलबी नगर, योगेश कंवर निवासी ग्राम मडियान, राजेन्द्र कंवर निवासी मड़ियान, भूपेन्द्र पड़ोटी निवासी ग्राम कोटनापानी, संतोष साहू निवासी ग्राम एलबी नगर, बबलु कंवर निवासी ग्राम बोइरडीह छुरिया, मिलन बाई निवासी ग्राम पीटेपानी, रंभादेवी निवासी ग्राम मड़ियान और सुखचंद शामिल हैं।

Updated on:

19 Aug 2025 04:24 pm

Published on:

19 Aug 2025 04:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / ट्रैक्टर सब्सिडी घोटाला! कांग्रेस नेता पर 4 लाख की धोखाधड़ी का आरोप, जानें पूरा मामला…

