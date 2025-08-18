हाईवे पर दर्दनाक हादसा! ट्रक और कार की चपेट में आए 9 मवेशी, प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी…

CG Accident News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगाव जिले में सोमवार सुबह दो अलग-अलग सड़क हादसों में नौ मवेशियों की मौत हो गई। पहला हादसा शहर से लगे नेशनल हाईवे इंदामरा के पास हुआ, जहां एक अज्ञात ट्रक ने सड़क पर घूम रहे आधा दर्जन से ज्यादा मवेशियों को रौंद दिया। वहीं, दूसरा हादसा पुलिस लाइन के पास हुआ, जहां एक कार चालक ने सड़क किनारे बैठे मवेशियों को कुचल दिया।
हादसों के बाद हाईवे किनारे मवेशियों के शव बिखरे पड़े देखे गए। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे, सीएसपी पुष्पेंद्र नायक और पशु चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए पशुपालकों की लापरवाही पर चिंता जताई।
कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि इस तरह की घटनाएं बेहद गंभीर हैं और भविष्य में इन्हें रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। वहीं प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि पशुपालक अपने मवेशियों को खुले में छोड़ते रहे, तो उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।