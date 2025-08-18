हाईवे पर दर्दनाक हादसा! ट्रक और कार की चपेट में आए 9 मवेशी, प्रशासन ने दी सख्त चेतावनी…

CG Accident News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगाव जिले में सोमवार सुबह दो अलग-अलग सड़क हादसों में नौ मवेशियों की मौत हो गई। पहला हादसा शहर से लगे नेशनल हाईवे इंदामरा के पास हुआ, जहां एक अज्ञात ट्रक ने सड़क पर घूम रहे आधा दर्जन से ज्यादा मवेशियों को रौंद दिया। वहीं, दूसरा हादसा पुलिस लाइन के पास हुआ, जहां एक कार चालक ने सड़क किनारे बैठे मवेशियों को कुचल दिया।