केसीसी लोन में 34 लाख की धोखाधड़ी, आदिवासी किसान भुवन सिंह कंवर हुए शिकार, जानें पूरी खबर…

जब किसान ने बैंक अधिकारियों से संपर्क किया तो अर्पित देवांगन ने दो चेक और एक स्टाप पेपर दिखाकर कहा था कि 1 महीने में पूरी रकम दे दी जाएगी। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी पैसे नहीं मिले। तब किसान ने समाजसेवी कुशल सिंह राजपूत से संपर्क किया। कुशल ने पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को पूरी घटना से अवगत कराते हुए शिकायत दर्ज कराई है और मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।