CG Fraud: एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के पार दो लोगों से 70 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

CG Fraud: बसंतपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे ठग को गिरतार किया है, जो सरकारी नौकरी और एम्स रायपुर में एमबीबीएस एडमिशन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए हड़प रहा था। आरोपी उत्तम गौतम टंडन (45 वर्ष) निवासी सिंधी कॉलोनी राजनांदगांव ने दो पीड़ितों से कुल 70 लाख रुपए ठग लिए थे। वह पीड़ितों के बच्चों को डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार व कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर नौकरी दिलाने तथा एम्स रायपुर में एडमिशन दिलाने का झांसा दे रहा था।
बसंतपुर पुलिस के अनुसार आरोपी ने दो पीड़ितों से 35-35 लाख रुपए लिए हैं। जांच में सामने आया कि उसने व्हाट्सऐप के जरिए फर्जी नियुक्ति पत्र भी भेजा था। आरोपी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 भादवि के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की।
आरोपी पैतृक गांव सांगिनकछार में छिपा मिला, जहां से उसे गिरतार किया गया। अपराध कबूल किया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल वारंट पर जिला जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में निरीक्षक एमन साहू, उपनिरीक्षक देवादास भारती, आरक्षक कुश बघेल, आशीष मानिकपुरी, मुंजलाल ठाकुर, मोहसिन खान शािमल थे।