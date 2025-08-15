CG Fraud: एमबीबीएस में एडमिशन दिलाने के पार दो लोगों से 70 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

CG Fraud: बसंतपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे ठग को गिरतार किया है, जो सरकारी नौकरी और एम्स रायपुर में एमबीबीएस एडमिशन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए हड़प रहा था। आरोपी उत्तम गौतम टंडन (45 वर्ष) निवासी सिंधी कॉलोनी राजनांदगांव ने दो पीड़ितों से कुल 70 लाख रुपए ठग लिए थे। वह पीड़ितों के बच्चों को डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार व कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर नौकरी दिलाने तथा एम्स रायपुर में एडमिशन दिलाने का झांसा दे रहा था।