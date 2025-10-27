राजनांदगांव में हादसा: शिवनाथ नदी में डूबने से दो मासूमों की मौत, गांव में पसरा मातम

जानकारी के अनुसार, हल्दी वार्ड निवासी पियांशु निषाद (7 वर्ष) और फलेश्वर सोनकर (9 वर्ष) अपने दो दोस्तों के साथ मोहारा स्थित महिला घाट पर नहाने के लिए पहुंचे थे। वहां वे पचरी के नीचे उतरे और खेलते-खेलते नदी के गहरे हिस्से में चले गए। गहराई का अंदाजा न होने के कारण दोनों बच्चे पानी में डूब गए। उनके साथ मौजूद अन्य बच्चों ने शोर मचाया और गांव में जाकर लोगों को जानकारी दी।