राजनांदगांव में हादसा: शिवनाथ नदी में डूबने से दो मासूमों की मौत, गांव में पसरा मातम

Breaking News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां शिवनाथ नदी के मोहारा घाट में नहाने गए दो मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई।

राजनंदगांव

image

Khyati Parihar

Oct 27, 2025

डूबने से 2 की मौत (Photo Video SS)

डूबने से 2 की मौत (Photo Video SS)

BIG Incident: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहां शिवनाथ नदी के मोहारा घाट में नहाने गए दो मासूम बच्चों की डूबने से मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने बताया कि यह घटना रविवार दोपहर की है जब कुछ बच्चे रोज की तरह नदी में नहाने गए थे।

BIG Incident: जानें कैसे हुआ ये दर्दनाक हादसा?

जानकारी के अनुसार, हल्दी वार्ड निवासी पियांशु निषाद (7 वर्ष) और फलेश्वर सोनकर (9 वर्ष) अपने दो दोस्तों के साथ मोहारा स्थित महिला घाट पर नहाने के लिए पहुंचे थे। वहां वे पचरी के नीचे उतरे और खेलते-खेलते नदी के गहरे हिस्से में चले गए। गहराई का अंदाजा न होने के कारण दोनों बच्चे पानी में डूब गए। उनके साथ मौजूद अन्य बच्चों ने शोर मचाया और गांव में जाकर लोगों को जानकारी दी।

सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी घटना की जानकारी दी। ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से बच्चों की तलाश शुरू की गई। कुछ देर की मशक्कत के बाद दोनों बच्चों के शव पानी से बाहर निकाले गए। शव मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों बच्चों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। परिजनों के बयान के आधार पर मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

Published on:

27 Oct 2025 12:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / राजनांदगांव में हादसा: शिवनाथ नदी में डूबने से दो मासूमों की मौत, गांव में पसरा मातम

