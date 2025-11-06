युवा कांग्रेस का BJP पर तीखा वार, कहा- लखपति दीदियों को कचरा गाड़ियों में बैठाना सम्मान नहीं, अपमान है...(photo-patrika)
CG Politics: छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। लखपति दीदियों को कचरा गाड़ियों में लादकर कार्यक्रम स्थल तक लाया गया, जो महिलाओं के सम्मान का नहीं, अपमान का प्रतीक है।
द्विवेदी ने बिलासपुर रेल हादसे पर भी राज्य सरकार और शीर्ष भाजपा नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह जैसे वरिष्ठ नेता दुख की इस घड़ी में मौन क्यों हैं। महामहिम उपराष्ट्रपति के अंग्रेज़ी भाषण पर तंज कसते हुए द्विवेदी ने कहा कि जनता हिंदी में सुनना चाहती है, अंग्रेज़ी में भाषण देना जनता से दूरी का प्रतीक है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें राजनांदगांव में नजरबंद रखा गया, जो लोकतंत्र की आवाज को दबाने का प्रयास है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा अब जनता को भ्रमित नहीं कर पाएगी और कांग्रेस जनता के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखेगी।
