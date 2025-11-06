Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

युवा कांग्रेस का BJP पर तीखा वार, कहा- लखपति दीदियों को कचरा गाड़ियों में बैठाना सम्मान नहीं, अपमान है…

CG Politics: युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है।

less than 1 minute read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Shradha Jaiswal

Nov 06, 2025

युवा कांग्रेस का BJP पर तीखा वार, कहा- लखपति दीदियों को कचरा गाड़ियों में बैठाना सम्मान नहीं, अपमान है...(photo-patrika)

युवा कांग्रेस का BJP पर तीखा वार, कहा- लखपति दीदियों को कचरा गाड़ियों में बैठाना सम्मान नहीं, अपमान है...(photo-patrika)

CG Politics: छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। लखपति दीदियों को कचरा गाड़ियों में लादकर कार्यक्रम स्थल तक लाया गया, जो महिलाओं के सम्मान का नहीं, अपमान का प्रतीक है।

CG Politics: युवा कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव का तीखा प्रहार

द्विवेदी ने बिलासपुर रेल हादसे पर भी राज्य सरकार और शीर्ष भाजपा नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह जैसे वरिष्ठ नेता दुख की इस घड़ी में मौन क्यों हैं। महामहिम उपराष्ट्रपति के अंग्रेज़ी भाषण पर तंज कसते हुए द्विवेदी ने कहा कि जनता हिंदी में सुनना चाहती है, अंग्रेज़ी में भाषण देना जनता से दूरी का प्रतीक है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें राजनांदगांव में नजरबंद रखा गया, जो लोकतंत्र की आवाज को दबाने का प्रयास है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा अब जनता को भ्रमित नहीं कर पाएगी और कांग्रेस जनता के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Nov 2025 02:32 pm

Published on:

06 Nov 2025 02:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / युवा कांग्रेस का BJP पर तीखा वार, कहा- लखपति दीदियों को कचरा गाड़ियों में बैठाना सम्मान नहीं, अपमान है…

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

17 लाख की इनामी महिला नक्सली ने किया सरेंडर, शासन की नीति से प्रभावित होकर लौटी मुख्यधारा में

महिला नक्सली सरेंडर (photo source- Patrika)
राजनंदगांव

CG News: डायरिया का कहर जारी, दो लोगों की हुई मौत, 30 से अधिक ग्रामीण हुए भर्ती

CG News: डायरिया का कहर जारी, दो लोगों की हुई मौत, 30 से अधिक ग्रामीण हुए भर्ती
राजनंदगांव

CG News: छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे उपराष्ट्रपति, लखपति दीदी समेलन में होंगे शामिल, राजनांदगांव क्षेत्र नो लाइंग जोन घोषित

CG News: छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे उपराष्ट्रपति, लखपति दीदी समेलन में होंगे शामिल, राजनांदगांव क्षेत्र नो लाइंग जोन घोषित
राजनंदगांव

CG News: सगाई से लौट रहे बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने रौंदा, एक युवक की मौत

CG News: सगाई से लौट रहे बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने रौंदा, एक युवक की मौत
राजनंदगांव

5 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन, यहां की लखपति दीदियों का करेंगे सम्मान, जानें Details

5 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन (फोटो सोर्स- X हैंडल)
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.