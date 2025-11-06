युवा कांग्रेस का BJP पर तीखा वार, कहा- लखपति दीदियों को कचरा गाड़ियों में बैठाना सम्मान नहीं, अपमान है…

द्विवेदी ने बिलासपुर रेल हादसे पर भी राज्य सरकार और शीर्ष भाजपा नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह जैसे वरिष्ठ नेता दुख की इस घड़ी में मौन क्यों हैं। महामहिम उपराष्ट्रपति के अंग्रेज़ी भाषण पर तंज कसते हुए द्विवेदी ने कहा कि जनता हिंदी में सुनना चाहती है, अंग्रेज़ी में भाषण देना जनता से दूरी का प्रतीक है।