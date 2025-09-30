सिगरेट फूंकने के बाद जल उठेगा 51 फीट रावण का दंभ, आतिशबाजी संग जलेगा पुतला

राजसमंद. दशहरा का महापर्व इस बार राजसमंद में और भी भव्य एवं रोमांचक होने जा रहा है। आगामी 2 अक्टूबर को नगर परिषद की ओर से शहर के तीन प्रमुख स्थलों पर रावण के विशाल पुतलों का परंपरागत दहन किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी सादड़ी के कुशल कलाकार पुतलों के निर्माण में जुटे हैं और उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। नगर परिषद सभापति अशोक टांक ने बताया कि शिवपाल कृष्णा स्टेडियम, कांकरोली, फव्वारा चौक, राजनगर और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर, धोईंदा में दशहरे के दिन रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा। कांकरोली में 51 फीट ऊंचा और राजनगर व धोईंदा में 35-35 फीट के पुतले जलाए जाएंगे।