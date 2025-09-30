Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

सिगरेट फूंकने के बाद जल उठेगा 51 फीट रावण का दंभ, आतिशबाजी संग जलेगा पुतला

दशहरा का महापर्व इस बार राजसमंद में और भी भव्य एवं रोमांचक होने जा रहा है।

2 min read

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Sep 30, 2025

Rawan Dahan News

Rawan Dahan News

राजसमंद. दशहरा का महापर्व इस बार राजसमंद में और भी भव्य एवं रोमांचक होने जा रहा है। आगामी 2 अक्टूबर को नगर परिषद की ओर से शहर के तीन प्रमुख स्थलों पर रावण के विशाल पुतलों का परंपरागत दहन किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी सादड़ी के कुशल कलाकार पुतलों के निर्माण में जुटे हैं और उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। नगर परिषद सभापति अशोक टांक ने बताया कि शिवपाल कृष्णा स्टेडियम, कांकरोली, फव्वारा चौक, राजनगर और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर, धोईंदा में दशहरे के दिन रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा। कांकरोली में 51 फीट ऊंचा और राजनगर व धोईंदा में 35-35 फीट के पुतले जलाए जाएंगे।

खास आकर्षण

इस बार रावण का पुतला स्थिर नहीं होगा, बल्कि इसमें तकनीकी मूवमेंट जोड़ा गया है। पुतले के दहन से पहले वह सिगरेट फूंककर अपना घमंड दिखाएगा और फिर नाभि में घूमते चक्र के साथ प्रज्वलित होगा। तीनों स्थानों पर दहन के पूर्व भव्य आतिशबाजी का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें सजावटी कलाकृतियां और हवाई नज़ारे मुख्य आकर्षण होंगे।

पुतलों के निर्माण पर खर्च होंगे 4.85 लाख रुपए

नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय ने बताया कि पुतलों के निर्माण पर कुल 4.85 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि आतिशबाजी का बजट 2 लाख रुपए रखा गया है। कांकरोली में रावण दहन से पूर्व प्रभु श्री राम की भव्य सवारी निकाली जाएगी, जो मंदिर मार्ग, बड़ा दरवाजा, चौपाटी और जेके मोड़ से होकर बालकृष्ण स्टेडियम पहुंचेगी। धोईंदा और राजनगर में भी इसी प्रकार की सवारी होगी।

निम्बाहेड़ा के कलाकार पुतला कर रहे तैयार

नगर परिषद सभापति अशोक टांक ने कहा कि बालकृष्ण स्टेडियम में इस बार सबसे बड़ा 51 फीट ऊंचा मूवमेंट वाला रावण जलाया जाएगा। इस पुतले के निर्माण में निम्बाहेड़ा के अनुभवी कलाकारों का योगदान है। स्टेडियम में रावण दहन से पहले रंग-बिरंगी आतिशबाजी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगी। दशहरा पर्व पर हजारों लोग इन स्थलों पर उमड़ेंगे और बुराई पर अच्छाई की विजय के इस अद्भुत क्षण के साक्षी बनेंगे। पहली बार राजसमंद में तकनीकी मूवमेंट वाला रावण पुतला देखने को मिलेगा, जो दर्शकों को नया और रोमांचक अनुभव देगा।

ये रहेगा विशेष आकर्षण

  • 51 फीट ऊंचा मूवमेंट वाला रावण – बालकृष्ण स्टेडियम, कांकरोली
  • 35 फीट के रावण पुतले – राजनगर और धोईंदा
  • भव्य आतिशबाजी और सजावटी कलाकृतियाँ
  • प्रभु श्री राम की पारंपरिक सवारी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2025 11:22 am

Published on:

30 Sept 2025 11:21 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / सिगरेट फूंकने के बाद जल उठेगा 51 फीट रावण का दंभ, आतिशबाजी संग जलेगा पुतला

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आशापुरा माताजी बेलपना: आस्था, चमत्कार और जनसेवा की धरोहर

Mata Mandir news
राजसमंद

राज्यावास के काशी माताजी का अनूठा है इतिहास, मातेश्वरी की कृपा से गांव में है खुशहाली

Mata Mandir News
समाचार

दिल का दर्द: राजसमंद में हर तीसरा आईसीयू में भर्ती मरीज हृदय रोगी

Heart News
समाचार

हटाजी का गुड़ा : विकास की राह में अटके गांव के सपने, अनदेखी बनी परेशानी

charbhuja News
राजसमंद

भीम में 350 लीटर घी और 448 किलो तेल सीज

Food Department news
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.