Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

आशापुरा माताजी बेलपना: आस्था, चमत्कार और जनसेवा की धरोहर

जिले के भीम उपखंड क्षेत्र में अरावली की ऊँची-ऊँची पहाड़ियों के बीच स्थित बेलपना आशापुरा माताजी का मंदिर आस्था, परंपरा और चमत्कार का अनोखा संगम है।

3 min read

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Sep 30, 2025

Mata Mandir news

Mata Mandir news

राजसमंद. जिले के भीम उपखंड क्षेत्र में अरावली की ऊँची-ऊँची पहाड़ियों के बीच स्थित बेलपना आशापुरा माताजी का मंदिर आस्था, परंपरा और चमत्कार का अनोखा संगम है। जस्साखेड़ा गाँव से लगभग 7 किलोमीटर दूर और राष्ट्रीय राजमार्ग-58 के पास बसे राजस्व ग्राम बेलपना का यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए ‘बेलपना माताजी’ के नाम से प्रसिद्ध है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और धार्मिक महत्व

लगभग 600 वर्ष पूर्व युद्धकाल में रावत राजपूत समाज के देवावत वंशज पितामह डूगरसिंह को देवी ने साक्षात् दर्शन देकर आशीर्वाद प्रदान किया था। तभी से यह मंदिर उनके वंशजों और आसपास के 25–30 गाँवों के लोगों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया। आज भी हर रविवार यहाँ बड़ी संख्या में भक्तजन मन्नतें माँगने पहुँचते हैं। परंपराओं के अनुसार, प्रथम पुत्र होने पर परिवार ‘जात’ चढ़ाता है। अविवाहित युवक यहाँ एक बार पूजा करते हैं, जबकि विवाह के बाद यह पूजा दो बार की जाती है।

मेले और उत्सव

भादवा सुदी अष्टमी पर यहाँ विशाल भजन संध्या और मेला आयोजित होता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु उमड़ते हैं। नवरात्रों के दौरान प्रथम दिन ज्योत स्थापना होती है और नवमी पर विसर्जन के अवसर पर भारी भीड़ जुटती है। डूगरसिंह के वंशज गाँव-गाँव में फैले हुए हैं, जो नवरात्रा पर माता की ज्योत अपने घर ले जाते हैं।

प्राकृतिक सौंदर्य और विरासत

मंदिर परिसर अरावली की गोद में बसा है और ‘मगरा मारवाड़’ की धरोहर माना जाता है। बरसात में यहाँ का वातावरण शिमला और कश्मीर की वादियों जैसा हो जाता है। हरियाली और वादियों का संगम इस स्थान को और भी आकर्षक बना देता है।

विकास कार्य और समिति की सक्रियता

मंदिर की देखरेख और विस्तार के लिए आशापुरा माता मंदिर विकास समिति पिछले कुछ वर्षों से लगातार कार्यरत है। भामाशाहों के सहयोग से लगभग एक करोड़ रुपए जुटाकर भवन, श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था और लगभग 2000 लोगों की क्षमता वाला विशाल सभागार बनाया गया। समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड प्रिंसिपल दुर्गसिंह चौहान और अन्य सदस्यों — किशनसिंह, महेंद्रसिंह, चापसिंह, मनोहरसिंह, ओमप्रकाशसिंह, दलपतसिंह, एडवोकेट नंदकिशोरसिंह चौहान और मोहनसिंह समेल — ने मिलकर मंदिर के स्वरूप को नया रूप दिया। सन् 2019 में पितामह डूगरसिंह की अश्वारूढ़ प्रतिमा तत्कालीन सांसद और वर्तमान उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के आतिथ्य में स्थापित की गई, जो मंदिर की शोभा बढ़ा रही है।

सामूहिक विवाह सम्मेलन

कार्तिक पूर्णिमा पर प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होता है, जिसमें 40–50 कन्याओं का विवाह सम्पन्न कराया जाता है। निर्धन और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह सम्मेलन सहारा बनता है। इस अवसर पर 15–20 हजार लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था होती है।

एकल भामाशाह की परंपरा

कोविड काल में विवाह सम्मेलन प्रभावित हुआ, लेकिन 2022 से एकल भामाशाह परंपरा की शुरुआत हुई।

  • 2022: एडवोकेट नंदकिशोरसिंह और उनकी धर्मपत्नी कमला देवी ने संपूर्ण खर्च उठाया।
  • 2023: अध्यक्ष दुर्गसिंह चौहान ने जिम्मेदारी निभाई।
  • 2024: पूर्व सरपंच दिलीपसिंह ने खर्च उठाया।
  • 2025: किशनसिंह खोडमालवाल और उनके सुपुत्र सरपंच महिपालसिंह यह जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
  • 2026: अंबिका ऑटोमोबाइल्स, भीम के केसरसिंह और उनके सुपुत्र अजयपाल सिंह यह दायित्व निभाएँगे।

सरकारी उपेक्षा और भामाशाहों का योगदान

श्रद्धालुओं की गहरी आस्था के बावजूद सरकारी स्तर पर खास सहयोग नहीं मिला है। हाल ही में मंत्री अविनाश गहलोत ने 10 लाख रुपए की सड़क स्वीकृत करवाई और प्रधान कमला चौहान ने 4 लाख रुपए मैदान समतलीकरण के लिए दिए, लेकिन अन्य प्रतिनिधियों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला।

इसके विपरीत भामाशाहों ने मंदिर के विकास में निरंतर योगदान दिया है। पूर्व सरपंच पुष्पा चौहान और दिलीपसिंह सिरमा ने मेले पर 2000 तस्वीरें वितरित कीं ताकि हर घर में माता की पूजा हो सके। वहीं, मोहनसिंह समेल ने व्यापक प्रचार-प्रसार कर मंदिर की पहचान और बढ़ाई।

बेलपना आशापुरा माताजी का यह मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि समाज सेवा, सामूहिकता और लोक परंपराओं का जीवंत उदाहरण भी है। यहाँ आकर भक्त न केवल चमत्कारी आशीर्वाद पाते हैं, बल्कि एक अद्भुत सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर का अनुभव भी करते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2025 12:34 pm

Published on:

30 Sept 2025 12:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / आशापुरा माताजी बेलपना: आस्था, चमत्कार और जनसेवा की धरोहर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राज्यावास के काशी माताजी का अनूठा है इतिहास, मातेश्वरी की कृपा से गांव में है खुशहाली

Mata Mandir News
समाचार

दिल का दर्द: राजसमंद में हर तीसरा आईसीयू में भर्ती मरीज हृदय रोगी

Heart News
समाचार

हटाजी का गुड़ा : विकास की राह में अटके गांव के सपने, अनदेखी बनी परेशानी

charbhuja News
राजसमंद

भीम में 350 लीटर घी और 448 किलो तेल सीज

Food Department news
राजसमंद

सिगरेट फूंकने के बाद जल उठेगा 51 फीट रावण का दंभ, आतिशबाजी संग जलेगा पुतला

Rawan Dahan News
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.