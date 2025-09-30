आशापुरा माताजी बेलपना: आस्था, चमत्कार और जनसेवा की धरोहर

मंदिर की देखरेख और विस्तार के लिए आशापुरा माता मंदिर विकास समिति पिछले कुछ वर्षों से लगातार कार्यरत है। भामाशाहों के सहयोग से लगभग एक करोड़ रुपए जुटाकर भवन, श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था और लगभग 2000 लोगों की क्षमता वाला विशाल सभागार बनाया गया। समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड प्रिंसिपल दुर्गसिंह चौहान और अन्य सदस्यों — किशनसिंह, महेंद्रसिंह, चापसिंह, मनोहरसिंह, ओमप्रकाशसिंह, दलपतसिंह, एडवोकेट नंदकिशोरसिंह चौहान और मोहनसिंह समेल — ने मिलकर मंदिर के स्वरूप को नया रूप दिया। सन् 2019 में पितामह डूगरसिंह की अश्वारूढ़ प्रतिमा तत्कालीन सांसद और वर्तमान उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी के आतिथ्य में स्थापित की गई, जो मंदिर की शोभा बढ़ा रही है।