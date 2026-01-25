25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

राजस्थान के इस जिले में 29 करोड़ लागत से बनेगा 100 बेड का उप जिला अस्पताल, 5 महीने में होगा तैयार

100-Bed sub-district hospital will Built: राजसमंद। जिले के भीम उपखंड मुख्यालय में चिकित्सा सुविधाओं को नई ऊंचाई देने वाला उप जिला चिकित्सालय एवं मातृ-शिशु चिकित्सा इकाई भवन 29 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है।

2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Anand Prakash Yadav

Jan 25, 2026

भीम उपखंड मुख्यालय पर निर्माणाधीन 100 बेड का उप जिला अस्पताल, पत्रिका फोटो

भीम उपखंड मुख्यालय पर निर्माणाधीन 100 बेड का उप जिला अस्पताल, पत्रिका फोटो

100-Bed sub-district hospital will Built: राजसमंद। जिले के भीम उपखंड मुख्यालय में चिकित्सा सुविधाओं को नई ऊंचाई देने वाला उप जिला चिकित्सालय एवं मातृ-शिशु चिकित्सा इकाई भवन 29 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। दोनों परियोजनाओं के इस वर्ष जून तक पूर्ण होने की उम्मीद है। राज्य सरकार की ओर से नये वर्ष की शुरुआत में ही यह खबर भीम सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है।

भीम से लगभग 100 किलोमीटर की परिधि में स्थित भीलवाड़ा और ब्यावर जिले के टॉडगढ़, रायपुर, बदनोर, करेड़ा और आसींद क्षेत्रों की लाखों की आबादी को इन दोनों अत्याधुनिक चिकित्सा भवनों से बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

NHM और डीएमएफ फंड से मिली 2 बड़ी स्वास्थ्य परियोजनाएं

भारत सरकार के नेशनल हेल्थ मिशन एवं डिस्ट्रिक मिनरल फंड ट्रस्ट के बजट से भीम को कुल दो अत्याधुनिक चिकित्सा भवन मिलने जा रहे हैं। इससे क्षेत्रीय स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत आधार मिलेगा और गंभीर रोगियों को बड़े शहरों की ओर रेफर करने की मजबूरी कम होगी।

एनएचएम के ठेकेदार कंपनी के प्रोजेक्ट इंचार्ज सागर पंवार ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 29 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 100 बेड का उप जिला चिकित्सालय भवन लगभग अंतिम दौर में है। आगामी वर्ष में यह भवन आमजन के लिए पूरी तरह उपलब्ध हो जाएगा। यह पूरा भवन चिकित्सा विभाग द्वारा एनएचएम प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्मित किया जा रहा है।

मरीजों को ये मिलेंगी सुविधाएं

  • 10 आधुनिक इनडोर वार्ड
  • सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्स-रे एवं सोनोग्राफी
  • लाल, पीला और हरा जोन आधारित आपातकालीन व्यवस्था
  • एचडीयू कम आईसीयू एवं आइसोलेशन यूनिट
  • इमरजेंसी ऑपरेशन थियेटर
  • बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी)

50 बेड की मातृ-शिशु गहन चिकित्सा इकाई भी तैयार

डिस्ट्रिक मिनरल फंड ट्रस्ट के माध्यम से पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा स्वीकृत 50 बेड की मातृ एवं शिशु गहन चिकित्सा इकाई का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। यह भवन भी आगामी वर्ष में आमजन को समर्पित होने की उम्मीद है। इससे 50 किलोमीटर के दायरे में स्थित तीन जिलों की प्रसूता एवं धात्री महिलाओं के साथ-साथ नवजात शिशुओं को उन्नत चिकित्सा सेवाएं सहज रूप से उपलब्ध हो सकेंगी।

एमसीएच विंग में मिलेंगी ये सुविधाएं

  • 5 अत्याधुनिक वार्ड
  • शिशु रोग एवं स्त्री रोग के अलग-अलग ओपीडीअल्ट्रासाउंड सुविधा
  • एचडीयू एवं प्रयोगशाला8 लेबर रूम
  • ऑपरेशन थियेटरएसएनसीयू
  • काउंसलिंग सेंटर एवं पोस्ट ऑपरेशन थियेटर

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी :https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

छापाला भैरू बाबा के अनोखे मेले में 651 क्विंटल महाप्रसादी के लिए JCB से बनता चूरमा, 450 क्विंटल उपलों जगरे में बाटियों की सिकाई
जयपुर
महाप्रसादी के लिए 450 क्विंटल उपलों से जला 100 मीटर जगरा, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Jan 2026 10:37 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / राजस्थान के इस जिले में 29 करोड़ लागत से बनेगा 100 बेड का उप जिला अस्पताल, 5 महीने में होगा तैयार

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajsamand: एमबीए किसान आकाश हींगड़ ने लेजर तकनीक से बदली खेती की तस्वीर, बैंक करियर छोड़कर खेत को बनाया प्रयोगशाला

एमबीए किसान आकाश हींगड़, पत्रिका फोटो
राजसमंद

Rajasthan: राजस्थान में दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष, ग्रामीणों ने पीट-पीटकर एक को मार डाला, तनावपूर्ण माहौल

Bloody conflict, bloody conflict in Rajsamand, bloody conflict in Railmagra, one dead in Rajsamand, murder in Rajsamand, Rassamand news, Rajasthan news, खूनी संघर्ष, राजसमंद में खूनी संघर्ष, रेलमगरा में खूनी संघर्ष, राजसमंद में एक की मौत, मर्डर इन राजसमंद, राससमंद न्यूज, राजस्थान न्यूज
राजसमंद

सड़कों पर पसरी बजरी बन रही हादसों की वजह, वाहन चालक भुगत रहे खामियाजा

Illigal Mining News
राजसमंद

बुजुर्गों पर खर्च नहीं, भविष्य में निवेश, मांग रहे समाधान, राजस्थान बजट से बड़ी उम्मीदें

Rajasthan Budget 2026
राजसमंद

पुलिस ने किया 30 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त, आरोपी फरार

police Action
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.