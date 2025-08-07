Rajsamand: एसएचओ के पास जिस मामले की जांच, रीडर उसी में रिश्वत लेते ट्रैप, जानें पूरा मामला

राजसमंद जिले के खमनोर पुलिस थाने में दर्ज लूट के जिस प्रकरण में एक व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाने और उसकी कार छोड़ने की एवज में थानेदार के रीडर हैड कांस्टेबल ने 20 हजार की रिश्वत ली और एसीबी के जाल में फंसा, उस लूट के प्रकरण की जांच खुद थानाधिकारी के पास थी। हैड कांस्टेबल के 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार होने के बाद एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसीबी की कार्रवाई के अगले दिन ही थानाधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया।
राजसमंद पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने आदेश जारी कर खमनोर थानाधिकारी शैतानसिंह नाथावत को लाइन हाजिर कर दिया। 4 अगस्त को ही लूट के प्रकरण में आरोपी नहीं बनाने और कार छोड़ने की एवज में हैड कांस्टेबल कृष्ण कुमार मीणा एसीबी उदयपुर की टीम द्वारा रिश्वत लेते पकड़ा गया था। एसीबी की कार्रवाई के अगले दिन एसपी ने जारी किए आदेश में लिखा कि खमनोर थाने में दर्ज प्रकरण संख्या 17/2025 का अनुसंधान पुलिस निरीक्षक द्वारा किया जा रहा था।
एसपी ने आदेश में यह भी लिखा कि खमनोर थाने का हैड कांस्टेबल कृष्ण कुमार रिश्वत राशि लेते भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर इकाई द्वारा गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने आदेश में लिखा कि इस मामले में खमनोर थानाधिकारी के रूप में नियुक्त पुलिस निरीक्षक शैतानसिंह नाथावत की भूमिका संदिग्ध पाई गई है और इस मामले में विभागीय कार्रवाई अपेक्षित है। एसपी ने आदेश से एचएसओ शैतानसिंह को लाइन हाजिर कर दिया है।