Rajsamand: एसएचओ के पास जिस मामले की जांच, रीडर उसी में रिश्वत लेते ट्रैप, जानें पूरा मामला

राजसमंद जिले के खमनोर पुलिस थाने में दर्ज लूट के जिस प्रकरण में एक व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाने और उसकी कार छोड़ने की एवज में थानेदार के रीडर हैड कांस्टेबल ने 20 हजार की रिश्वत ली और एसीबी के जाल में फंसा, उस लूट के प्रकरण की जांच खुद थानाधिकारी के पास थी। हैड कांस्टेबल के 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार होने के बाद एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसीबी की कार्रवाई के अगले दिन ही थानाधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया।