7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजसमंद

Rajsamand: एसएचओ के पास जिस मामले की जांच, रीडर उसी में रिश्वत लेते ट्रैप, जानें पूरा मामला

थानेदार के रीडर हैड कांस्टेबल ने 20 हजार की रिश्वत ली और एसीबी के जाल में फंसा, उस लूट के प्रकरण की जांच खुद थानाधिकारी के पास थी।

राजसमंद

Anand Prakash Yadav

Aug 07, 2025

राजसमंद जिले के खमनोर पुलिस थाने में दर्ज लूट के जिस प्रकरण में एक व्यक्ति को आरोपी नहीं बनाने और उसकी कार छोड़ने की एवज में थानेदार के रीडर हैड कांस्टेबल ने 20 हजार की रिश्वत ली और एसीबी के जाल में फंसा, उस लूट के प्रकरण की जांच खुद थानाधिकारी के पास थी। हैड कांस्टेबल के 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार होने के बाद एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसीबी की कार्रवाई के अगले दिन ही थानाधिकारी को लाइन हाजिर कर दिया।

एसएचओ लाइन हाजिर

राजसमंद पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता ने आदेश जारी कर खमनोर थानाधिकारी शैतानसिंह नाथावत को लाइन हाजिर कर दिया। 4 अगस्त को ही लूट के प्रकरण में आरोपी नहीं बनाने और कार छोड़ने की एवज में हैड कांस्टेबल कृष्ण कुमार मीणा एसीबी उदयपुर की टीम द्वारा रिश्वत लेते पकड़ा गया था। एसीबी की कार्रवाई के अगले दिन एसपी ने जारी किए आदेश में लिखा कि खमनोर थाने में दर्ज प्रकरण संख्या 17/2025 का अनुसंधान पुलिस निरीक्षक द्वारा किया जा रहा था।

ये भी पढ़ें

हिरासत में मौत के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान पुलिस ने बदला प्रोटोकॉल, अब ऐसे होगी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई
जयपुर
police custody Death

एसएचओ की भूमिका संदिग्ध, आदेश में लिखा

एसपी ने आदेश में यह भी लिखा कि खमनोर थाने का हैड कांस्टेबल कृष्ण कुमार रिश्वत राशि लेते भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर इकाई द्वारा गिरफ्तार किया गया है। एसपी ने आदेश में लिखा कि इस मामले में खमनोर थानाधिकारी के रूप में नियुक्त पुलिस निरीक्षक शैतानसिंह नाथावत की भूमिका संदिग्ध पाई गई है और इस मामले में विभागीय कार्रवाई अपेक्षित है। एसपी ने आदेश से एचएसओ शैतानसिंह को लाइन हाजिर कर दिया है।

ये भी पढ़ें

Amit Saini Suicide: अलवर पुलिस पर अमानवीय टॉर्चर का आरोप, उखाड़े थे प्राइवेट पार्ट के बाल, नाबालिग दोस्त ने खोली पोल
अलवर
Amit Saini Suicide

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Aug 2025 11:29 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / Rajsamand: एसएचओ के पास जिस मामले की जांच, रीडर उसी में रिश्वत लेते ट्रैप, जानें पूरा मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.