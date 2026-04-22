बैलगाड़ी में मायरा: राजसमंद में अनोखी पहल, आधुनिक दौर में परंपराओं को जीवित रखने का संदेश

थाली और मादल की गूंज से वातावरण भक्तिमय और उल्लासपूर्ण हो उठा। जगह-जगह आतिशबाजी की गई और कई स्थानों पर मायरे का स्वागत भी हुआ। इस अनूठे दृश्य को देखने के लिए मार्ग में बड़ी संख्या में लोग उमड़े, जिन्होंने इस पारंपरिक झलक को देखकर विशेष आनंद और भावनात्मक जुड़ाव महसूस किया। हर्षोल्लास के साथ निकला यह मायरा गणेश चौक, कैलाश चौराहा और तेजाजी चौक होते हुए स्कूल मैदान के पास स्थित धर्म बहन के घर पहुंचा, जहां विभिन्न सामाजिक रस्में विधिवत निभाई गईं। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धजन तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।