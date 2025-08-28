देव दर्शन: राजसमंद जिले के 939 कर सकेंगे रेल व हवाई यात्रा, लॉटरी में हुआ चयन

राजसमंद. जिले के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बुधवार का दिन खुशियों से भरा साबित हुआ। देवस्थान विभाग की बहुप्रतीक्षित वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत आज लॉटरी निकाली गई, जिसमें जिले सहित आसपास के जिलों से आए हज़ारों बुजुर्गों ने अपनी किस्मत आज़माई। इस लॉटरी में कुल 3,377 वरिष्ठ नागरिकों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 939 भाग्यशाली बुजुर्गों का नाम यात्रा के लिए चयनित हुआ। यात्रा की तैयारियों को लेकर बुजुर्गों में गहरी उत्सुकता देखी गई। लॉटरी की घोषणा होते ही कई वरिष्ठ नागरिक खुशी से झूम उठे तो कई चेहरे अगले अवसर की उम्मीद के साथ शांत दिखे। राजसमंद में हवाई यात्रा के लिए सबसे पहला नाम घीसासिंह बरवड़ और उनकी पत्नी फेफली बाई और रेल यात्रा में जयश्री पत्नी हरसिंह का किया गया।