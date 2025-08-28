Patrika LogoSwitch to English

राजसमंद

देव दर्शन: राजसमंद जिले के 939 कर सकेंगे रेल व हवाई यात्रा, लॉटरी में हुआ चयन

जिले के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बुधवार का दिन खुशियों से भरा साबित हुआ। देवस्थान विभाग की बहुप्रतीक्षित वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत आज लॉटरी निकाली गई,

राजसमंद

Madhu Sudhan Sharma

Aug 28, 2025

Rajasthan Senior Citizen Tirth Yatra Yojana (1)
Rajasthan Senior Citizen Tirth Yatra Yojana (1)

राजसमंद. जिले के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बुधवार का दिन खुशियों से भरा साबित हुआ। देवस्थान विभाग की बहुप्रतीक्षित वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत आज लॉटरी निकाली गई, जिसमें जिले सहित आसपास के जिलों से आए हज़ारों बुजुर्गों ने अपनी किस्मत आज़माई। इस लॉटरी में कुल 3,377 वरिष्ठ नागरिकों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 939 भाग्यशाली बुजुर्गों का नाम यात्रा के लिए चयनित हुआ। यात्रा की तैयारियों को लेकर बुजुर्गों में गहरी उत्सुकता देखी गई। लॉटरी की घोषणा होते ही कई वरिष्ठ नागरिक खुशी से झूम उठे तो कई चेहरे अगले अवसर की उम्मीद के साथ शांत दिखे। राजसमंद में हवाई यात्रा के लिए सबसे पहला नाम घीसासिंह बरवड़ और उनकी पत्नी फेफली बाई और रेल यात्रा में जयश्री पत्नी हरसिंह का किया गया।

रेल यात्रा के लिए आंकड़ों पर नजर

  • 1229 : आवेदन प्राप्त हुए थे यात्रा के लिए
  • 1960 : कुल यात्रियों ने दिए आवेदन
  • 838: बुजुर्गों को रेल यात्रा के लिए चयन

हवाई यात्रा के लिए आंकड़ों पर नजर

  • 907 : आवेदन प्राप्त हुए थे यात्रा के लिए
  • 1417 : कुल यात्रियों ने दिए आवेदन
  • 101: बुजुर्गों को रेल यात्रा के लिए चयन

समिति की देखरेख में पारदर्शी प्रक्रिया

लॉटरी प्रक्रिया जिला स्तरीय समिति की देखरेख में की गई। इसमें प्रभारी मंत्री अध्यक्ष रहे, जबकि कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सीएमएचओ, पर्यटन विभाग के अधिकारी, देवस्थान सहायक आयुक्त और जिला परिषद सीईओ बतौर सदस्य शामिल रहे। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष रखने पर विशेष जोर दिया गया।

कहां–कहां कर सकेंगे देव दर्शन

इस योजना के तहत रेल और हवाई दोनों माध्यमों से यात्रा कराई जाएगी।

हवाई यात्रा स्थल:

काठमांडू (नेपाल) – पशुपतिनाथ दर्शन (जयपुर से दिल्ली बस और दिल्ली से काठमांडू प्लेन द्वारा)

रेल यात्रा स्थल:

  • हरिद्वार – ऋषिकेश – अयोध्या – वाराणसी – सारनाथ
  • सम्मेद शिखर – पावापुरी – वाराणसी – सारनाथ
  • मथुरा – वृंदावन – बरसाना – आगरा – अयोध्या
  • द्वारकापुरी – नागेश्वर – सोमनाथ
  • तिरुपति – पद्मावती
  • कामाख्या – गुवाहटी
  • गंगासागर – कोलकाता
  • जगन्नाथपुरी – कोणार्क
  • रामेश्वरम – मदुरई
  • वैष्णोदेवी – अमृतसर – वाघा बॉर्डर
  • गोवा के मंदिर और चर्च स्थल
  • महाकालेश्वर उज्जैन – ओंकारेश्वर – त्र्यंबकेश्वर – घृष्णेश्वर – एलोरा
  • बिहार शरीफ
  • पटना साहिब, बिहार
  • हजूर साहिब नांदेड़, महाराष्ट्र

इन जिलों की लॉटरी शेष

लॉटरी प्रक्रिया 25 अगस्त से शुरू होकर 29 अगस्त तक चलेगी। 28 अगस्त सुबह 11 बजे प्रतापगढ़, झुंझुनूं, श्रीगंगानगर, बूंदी, दोपहर 3 बजे: चूरू, ब्यावर, सीकर, बारां और 29 अगस्त सुबह 11 बजे भरतपुर, डीडवाना कुचामन, नागौर, दौसा और दोपहर 3 बजे: टोंक, बांसवाड़ा, अलवर, हनुमानगढ़, सवाईमाधोपुर की लॉटरी निकाली जाएगी।

बुजुर्गों में उमंग और उम्मीद

लॉटरी परिणाम घोषित होने पर जहां चयनित बुजुर्गों ने एक-दूसरे को बधाइयां दीं, वहीं चयन से वंचित रहे वरिष्ठ नागरिकों ने कहा कि वे अगले वर्ष पुनः प्रयास करेंगे। देवस्थान विभाग की यह योजना धार्मिक आस्था से जुड़ी होने के साथ-साथ बुजुर्गों के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भरने का काम कर रही है।

Published on:

28 Aug 2025 11:27 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / देव दर्शन: राजसमंद जिले के 939 कर सकेंगे रेल व हवाई यात्रा, लॉटरी में हुआ चयन

