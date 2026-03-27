Rajsamand: सरकारी स्कूलों में आज से प्रवेशोत्सव का आगाज, डिजिटल सर्वे के जरिए बढ़ेगा नामांकन

प्रवेशोत्सव के तहत एक व्यक्ति-एक प्रवेश अभियान के जरिए समुदाय, अभिभावकों, पूर्व विद्यार्थियों और ग्रामीणों का सहयोग लिया जाएगा। लक्ष्य यह है कि आंगनवाड़ी या विद्यालय जाने योग्य आयु का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। आंगनवाड़ी में अध्ययनरत 5-6 वर्ष के सभी बच्चों का कक्षा 1 में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए अस्थायी प्रवेश और प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था भी की गई है।