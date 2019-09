एक ही समाज के दो गुटों में चले लात-घूसे, रोड जाम

( Clash between two groups ) नामदेव बाजार कांकरोली में रविवार को समाज की दुकानों के किराए व इकरार को लेकर श्री नामदेव गहलोत छीपा समाज के दो गुट आपस में भिड़ ( Fight between two groups in rajsamand ) गए। दोनों गुट के लोगों में धक्कामुक्की, हाथापाई के साथ मारपीट ( Clash between two groups ) हो गई।