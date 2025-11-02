राजस्थान के इस जिले में पुलिस पहरे में भी नहीं खुले बांध के गेट… बांध बना मुसीबत, खेत बने तालाब

Matrikundiya Dam Rajsamand: राजसमंद में मातृकुण्डिया बांध डूब क्षेत्र के प्रभावित के करीब एक दर्जन गांवों के किसान विभिन्न मांगों को लेकर बांध के गेटों पर बीते 18 दिनों से धरने पर बैठे हैं लेकिन अब तक सिंचाई विभाग ने बांध के गेट नहीं खोले हैं। ऐसे में बांध के डूब क्षेत्र में दर्जनों बीघा खेतों में पानी भरने लगा है। बांध के गेट खोले जाने के मामले में पुलिस जाप्ता भी मौके पर पहुंचा लेकिन आंदोलनकारी किसानों की असहमति के चलते बांध के गेट नहीं खोले जा सके।