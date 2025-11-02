Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

राजस्थान के इस जिले में पुलिस पहरे में भी नहीं खुले बांध के गेट… बांध बना मुसीबत, खेत बने तालाब

मातृकुण्डिया बांध डूब क्षेत्र के प्रभावित करीब एक दर्जन गांवों के किसान विभिन्न मांगों को लेकर बांध के गेटों पर बीते 18 दिनों से धरने पर बैठे हैं लेकिन अब तक सिंचाई विभाग ने बांध के गेट नहीं खोले हैं। ऐसे में बांध के डूब क्षेत्र में दर्जनों बीघा खेतों में पानी भरने लगा है।

2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Anand Prakash Yadav

Nov 02, 2025

मानसून सीजन में जमकर छलका मातृकुण्डिया बांध, पत्रिका फोटो

Matrikundiya Dam Rajsamand: राजसमंद में मातृकुण्डिया बांध डूब क्षेत्र के प्रभावित के करीब एक दर्जन गांवों के किसान विभिन्न मांगों को लेकर बांध के गेटों पर बीते 18 दिनों से धरने पर बैठे हैं लेकिन अब तक सिंचाई विभाग ने बांध के गेट नहीं खोले हैं। ऐसे में बांध के डूब क्षेत्र में दर्जनों बीघा खेतों में पानी भरने लगा है। बांध के गेट खोले जाने के मामले में पुलिस जाप्ता भी मौके पर पहुंचा लेकिन आंदोलनकारी किसानों की असहमति के चलते बांध के गेट नहीं खोले जा सके।

नहीं खुले बांध के गेट

धरना स्थल पर दर्जनों की संख्या में महिला-पुरुष काश्तकार रविवार को भी डटे रहे। आन्दोलनकारी किसानों की ओर से बांध के गेट खोलने के लिए बांध को जाने वाले प्रवेश द्वार पर ताला लगा दिया गया था। बीते शुक्रवार को किसानों ने ताला खोल दिया और सिंचाई विभाग ने बांध के चार गेट एक- एक फीट तक खोलने का अलर्ट भी जारी किया, लेकिन आन्दोलनकारी किसानों की असहमति के कारण बांध के गेट नहीं खोले जा सके।

बांध के गेट खोलने के दौरान एहतियात के तौर पर राशमी, गिलूण्ड, रेलमगरा से पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा, लेकिन इसी दौरान सिंचाई विभाग ने गेट नहीं खोलने का निर्णय कर लिया। इसके चलते बांध के गेट नहीं खोले गए वहीं बांध के जलस्तर में बढ़ोतरी होती जा रही है। इससे डूब क्षेत्र में नहीं आने वाले दर्जनों बीघा खेतों में भी बांध का पानी भर गया है।

कपास की फसलें जलमग्न

खेतों में पानी भरने से खरीफ की फसलों की लिवाई के बाद पशुओं के लिए पड़े चारे के साथ कपास की फसलें जलमग्न हो गई। वहीं, रबी फसलों की बुवाई किए जा चुके खेतों में भी पानी भर जाने से खराबे की आशंका बढ़ गई है। इस स्थिति में कई खेतों में किसानों को खेतों में भरे बांध के पानी में से पशुओं के लिए चारा लाते देखा गया।

संभागीय आयुक्त के निर्देशन में आज बैठक

मामले को लेकर संभागिय आयुक्त के निर्देशन में रविवार को बजे संयुक्त बैठक हाईब्रिड मोड़ पर आयोजित करने के आदेश जारी किए गए, जिसमे संभाग स्तरीय अधिकारी व्यक्तिश: एवं अन्य अधिकारियों एवं क्षेत्रिय जन प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
राजसमंद बांयी नहर जल उपभोक्ता किसान समिति की बैठक महासतियों की मादडी ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित श्रीकृष्ण गोशाला परिसर में होगी। समिति के सचिव गोपाल आचार्य ने बताया कि रविवार को बैठक होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Nov 2025 12:29 pm

Published on:

02 Nov 2025 12:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / राजस्थान के इस जिले में पुलिस पहरे में भी नहीं खुले बांध के गेट… बांध बना मुसीबत, खेत बने तालाब

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

केलवा–किशनपुरा मार्ग की बदहाल स्थिति पर फूटा आक्रोश, विद्यार्थियों व परिजनों ने किया प्रदर्शन

Road News
राजसमंद

चेक अनादरण के मामले में आरोपी को दो वर्ष कारावास और अर्थ दण्ड की सजा

Court order
राजसमंद

कुरज में बजरी माफिया के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

Bajari Mafia news
राजसमंद

नाथद्वारा बनेगा ‘स्मार्ट, क्लीन एंड ग्रीन सिटी’ : 30 करोड़ की परियोजना से बदल जाएगी शहर की तस्वीर

Smart City Dovelopment
राजसमंद

रिमझिम बारिश में भी अडिग रहे किसान: जलस्तर बढ़ने से हमारी रबी फसलें डूब रहीं, पर संघर्ष नहीं छोड़ेंगे

Agitation News
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.