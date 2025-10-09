हत्या के आरोपियों को महिलाओं के कपड़े पहना कर बाजार में घुमाया, देखने के लिए लोगों जमा हुई भीड़

फोटो पत्रिका
देवगढ़. (राजसमंद)। दशहरा मेले में युवक की हत्या के मामले में गिरफ्तार सात आरोपियों को पुलिस ने गुरुवार को महिलाओं के कपड़े पहनाकर बाजार में पैदल घुमाया। तीन अक्टूबर की रात को देवगढ़ मेले में रंजिश के चलते छोटी स्वादड़ी निवासी मानसिंह उर्फ मांगूसिंह रावत की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी।
पुलिस ने इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इन आरोपियों के बाल काटकर महिलाओं के कपड़े पहना कर थाने से लेकर रवाना हुई, जो नगर पालिका कार्यालय, अम्बेडकर सर्कल, बस स्टैंड होते हुए तीन बती चौराहा तक पहुंची, जहां से उन्हें वाहन में बैठाकर ले जाया गया। आरोपियों को देखने पूरे मार्ग में काफी संख्या में लोग खड़े हो गए।
आरोपियें को बाद में न्यायालय में पेश किया गया, जहां से नयागांव खीमाखेड़ा निवासी सुनील सिंह, राजेंद्रसिंह रावत व गजेंद्रसिंह रावत, खेड़ी खीमाखेड़ा निवासी मीठूसिंह एवं कीटो का बाड़िया निवासी कुलदीप सिंह रावत को जेल भेज दिया गया। वहीं खीमाखेड़ा निवासी सुरेंद्रसिंह रावत और राजेंद्रसिंह उर्फ राजू रावत को पांच दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंपा गया है।
