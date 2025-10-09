हत्या के आरोपियों को महिलाओं के कपड़े पहना कर बाजार में घुमाया, देखने के लिए लोगों जमा हुई भीड़

पुलिस ने इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इन आरोपियों के बाल काटकर महिलाओं के कपड़े पहना कर थाने से लेकर रवाना हुई, जो नगर पालिका कार्यालय, अम्बेडकर सर्कल, बस स्टैंड होते हुए तीन बती चौराहा तक पहुंची, जहां से उन्हें वाहन में बैठाकर ले जाया गया। आरोपियों को देखने पूरे मार्ग में काफी संख्या में लोग खड़े हो गए।