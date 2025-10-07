Rajasthan: राजस्थान के इस गांव में पैंथर की दहशत, बस्ती में घुसकर किया हमला, ग्रामीणों में मच गई भगदड़

अचानक हुई इस घटना से गांव में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ पड़े। सूचना मिलते ही राजसमंद वन विभाग की टीम तुरंत सक्रिय हुई और मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभाग की ओर से गांव के पास एक लोहे का पिंजरा लगाया गया, जिसमें कुछ ही समय बाद पैंथर कैद हो गया।