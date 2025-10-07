Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

Rajasthan: राजस्थान के इस गांव में पैंथर की दहशत, बस्ती में घुसकर किया हमला, ग्रामीणों में मच गई भगदड़

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए पैंथर की स्वास्थ्य जांच पशु चिकित्सकों की निगरानी में की जाएगी। यदि वह पूरी तरह स्वस्थ पाया गया, तो उसे जंगल में वापस छोड़ा जाएगा।

less than 1 minute read

राजसमंद

image

Rakesh Mishra

Oct 07, 2025

Panther Attack in Rajasthan

पिंजरे में कैद हुआ पैंथर। फोटो- पत्रिका

राजसमंद। केलवा क्षेत्र के समीपवर्ती आत्मा पंचायत के मोरिया की तलाई गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक पैंथर आबादी क्षेत्र में घुस आया। ग्रामीणों के अनुसार यह पैंथर पहले गांव के बाहरी हिस्से में घूमता दिखाई दिया था, लेकिन कुछ देर बाद वह सीधे बस्ती में पहुंच गया और एक बाड़े में घुसकर मवेशियों पर हमला कर दिया। हमले में कई पशु घायल हो गए।

सक्रिय हुई वन विभाग की टीम

अचानक हुई इस घटना से गांव में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ पड़े। सूचना मिलते ही राजसमंद वन विभाग की टीम तुरंत सक्रिय हुई और मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभाग की ओर से गांव के पास एक लोहे का पिंजरा लगाया गया, जिसमें कुछ ही समय बाद पैंथर कैद हो गया।

घटना की जानकारी मिलते ही रेंजर लादूराम शर्मा ने राजसमंद मुख्यालय से विशेष रेस्क्यू टीम रवाना की, जिसमें रेंजर सत्यानंद गरासिया, वन्यजीव प्रेमी पन्नालाल कुमावत, वनरक्षक अटल सिंह, शूटर सुरेंद्र सिंह और किशनलाल गायरी शामिल थे। टीम ने मौके पर पहुंचकर पैंथर को सुरक्षित रूप से दूसरे पिंजरे में शिफ्ट किया और उसे पूरी सुरक्षा के साथ अपने कब्जे में लिया।

यह वीडियो भी देखें

ग्रामीणों की भीड़ हुई जमा

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए पैंथर की स्वास्थ्य जांच पशु चिकित्सकों की निगरानी में की जाएगी। यदि वह पूरी तरह स्वस्थ पाया गया, तो उसे जंगल में वापस छोड़ा जाएगा। घटना की खबर फैलते ही गांव में भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने कहा कि समय रहते पैंथर को काबू में कर लिया गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News: पीएम समान निधि योजना में राजस्थान के दो लाख किसानों की रोकी किश्त, अब रिकवरी
चित्तौड़गढ़
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Oct 2025 04:31 pm

Published on:

07 Oct 2025 04:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / Rajasthan: राजस्थान के इस गांव में पैंथर की दहशत, बस्ती में घुसकर किया हमला, ग्रामीणों में मच गई भगदड़

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajsamand News: अब पासपोर्ट सही हाथों तक ही पहुंचेगा, नहीं तो हो जाएगा रिटर्न

राजसमंद

अनोखा दशहरा: रावण पर अंधाधुंध फायरिंग कर किया छलनी, पत्थर मार-मारकर किया मेघनाथ को जमींदोज

Rajsamand Dussehra
राजसमंद

आशापुरा माताजी बेलपना: आस्था, चमत्कार और जनसेवा की धरोहर

Mata Mandir news
राजसमंद

राज्यावास के काशी माताजी का अनूठा है इतिहास, मातेश्वरी की कृपा से गांव में है खुशहाली

Mata Mandir News
समाचार

दिल का दर्द: राजसमंद में हर तीसरा आईसीयू में भर्ती मरीज हृदय रोगी

Heart News
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.