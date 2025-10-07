Rajasthan: राजस्थान के इस गांव में पैंथर की दहशत, बस्ती में घुसकर किया हमला, ग्रामीणों में मच गई भगदड़

पिंजरे में कैद हुआ पैंथर। फोटो- पत्रिका
राजसमंद। केलवा क्षेत्र के समीपवर्ती आत्मा पंचायत के मोरिया की तलाई गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक पैंथर आबादी क्षेत्र में घुस आया। ग्रामीणों के अनुसार यह पैंथर पहले गांव के बाहरी हिस्से में घूमता दिखाई दिया था, लेकिन कुछ देर बाद वह सीधे बस्ती में पहुंच गया और एक बाड़े में घुसकर मवेशियों पर हमला कर दिया। हमले में कई पशु घायल हो गए।
अचानक हुई इस घटना से गांव में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ पड़े। सूचना मिलते ही राजसमंद वन विभाग की टीम तुरंत सक्रिय हुई और मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभाग की ओर से गांव के पास एक लोहे का पिंजरा लगाया गया, जिसमें कुछ ही समय बाद पैंथर कैद हो गया।
घटना की जानकारी मिलते ही रेंजर लादूराम शर्मा ने राजसमंद मुख्यालय से विशेष रेस्क्यू टीम रवाना की, जिसमें रेंजर सत्यानंद गरासिया, वन्यजीव प्रेमी पन्नालाल कुमावत, वनरक्षक अटल सिंह, शूटर सुरेंद्र सिंह और किशनलाल गायरी शामिल थे। टीम ने मौके पर पहुंचकर पैंथर को सुरक्षित रूप से दूसरे पिंजरे में शिफ्ट किया और उसे पूरी सुरक्षा के साथ अपने कब्जे में लिया।
वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए पैंथर की स्वास्थ्य जांच पशु चिकित्सकों की निगरानी में की जाएगी। यदि वह पूरी तरह स्वस्थ पाया गया, तो उसे जंगल में वापस छोड़ा जाएगा। घटना की खबर फैलते ही गांव में भारी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने कहा कि समय रहते पैंथर को काबू में कर लिया गया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।
