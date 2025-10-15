Patrika LogoSwitch to English

राजसमंद

राजसमंद : डिवाइडर तोड़कर बेकाबू ट्रेलर दुकान में घुसा, लोगों ने भागकर बचाई जान, देखें वीडियो

केलवा थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। फोरलेन पर तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया और सर्विस लेन के किनारे स्थित एक दुकान में जा घुसा।

राजसमंद

kamlesh sharma

Oct 15, 2025

केलवा (राजसमंद)। केलवा थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। फोरलेन पर तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया और सर्विस लेन के किनारे स्थित एक दुकान में जा घुसा। हादसे में दो युवक घायल हो गए, जबकि आसपास मौजूद लोग बाल-बाल बच गए। ये पूरी घटना दुकान के बाहर लगे CCTV में कैद हो गई।

तेज रफ्तार ट्रेलर डिवाइडर तोड़कर दुकान में जा घुसा

घटना केलवा पुलिस थाने के पास फोरलेन पर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेलर अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराया और टकराने के बाद सड़क पार करते हुए सर्विस लेन में जा घुसा। वहां सड़क किनारे स्थित एक दुकान को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दुकान के सामने रखा सामान बिखर गया और छप्पर का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को सड़क किनारे से हटाया। सूचना मिलते ही केलवा पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रेलर को हटवाया गया।

दो युवक घायल, चालक सुरक्षित

हादसे में दो युवक चोटिल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। ट्रेलर चालक को गंभीर चोट नहीं आई। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और आगे की जांच शुरू की है। घायल एक युवक ने बताया कि फोरलेन पर पुलिस द्वारा लगाए गए लगातार बेरिकेड्स इस दुर्घटना का एक प्रमुख कारण हैं।

उसका कहना था कि यहां हर समय पुलिस के बेरिकेड लगे रहते हैं। वाहन तेज गति में आते हैं और अचानक इन्हें देखकर चालक ट्रक या ट्रेलर को संभाल नहीं पाता। आज भी ट्रेलर की स्पीड ज्यादा थी, और बेरिकेड के कारण वह एकदम से मुड़ नहीं सका।

राजसमंद : डिवाइडर तोड़कर बेकाबू ट्रेलर दुकान में घुसा, लोगों ने भागकर बचाई जान, देखें वीडियो

