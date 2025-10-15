राजसमंद : डिवाइडर तोड़कर बेकाबू ट्रेलर दुकान में घुसा, लोगों ने भागकर बचाई जान, देखें वीडियो

घटना केलवा पुलिस थाने के पास फोरलेन पर हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेलर अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराया और टकराने के बाद सड़क पार करते हुए सर्विस लेन में जा घुसा। वहां सड़क किनारे स्थित एक दुकान को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि दुकान के सामने रखा सामान बिखर गया और छप्पर का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को सड़क किनारे से हटाया। सूचना मिलते ही केलवा पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रेलर को हटवाया गया।