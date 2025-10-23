Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

राजसमंद: जानलेवा हमले में घायल युवक की मौत, पुरानी रंजिश और आपसी कहासुनी के दौरान रॉड से किया था हमला

जानलेवा हमले में घायल युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने पिता और दो पुत्रों को गिरफ्तार कर लिया है। पुरानी रंजिश और आपसी कहासुनी के दौरान लोहे के सरिए से हमला किया था।

2 min read

राजसमंद

image

Arvind Rao

Oct 23, 2025

Rajsamand

आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)

राजसमंद: खमनोर कस्बे में आपसी रंजिश को लेकर पड़ोसी युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। गंभीर घायल युवक ने बाद में एमबी हॉस्पिटल उदयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस पर पुलिस ने मृतक की मां की रिपोर्ट पर हमलावर पड़ोसी व्यक्ति और उसके दो पुत्रों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया।


थानाधिकारी समीर सेन ने बताया कि जानलेवा हमले की घटना 19 अक्टूबर की है। खमनोर कस्बे में बस स्टैंड के पास लोहार मोहल्ला निवासी अंबाबाई (55) पत्नी भवानी शंकर लोहार ने पुलिस थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि शाम लगभग 5 बजे उनके पड़ोसी जीतमल लोहार व उसके दो पुत्रों रमेश और मुकेश ने उनके पुत्र महेंद्र लोहार पर लोहे की सरिया से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे महेंद्र के सिर पर गंभीर चोट लगी।


अंबाबाई ने रिपोर्ट में बताया कि उसके हाथ में भी चोट लगी। रिपोर्ट में बताया कि हमले में घायल उसके पुत्र महेंद्र को प्रारंभिक उपचार के लिए खमनोर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसके सिर की गंभीर चोटों के कारण उदयपुर रेफर कर दिया गया। घायल महेंद्र को महाराणा भूपाल राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।


पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने घटना के बारे में बताया कि मृतक महेंद्र लोहार और अभियुक्तों रमेश, मुकेश एवं उनके पिता जीतमल लोहार के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी।


इसी विवाद के चलते 19 अक्टूबर को आपसी कहासुनी हुई और रमेश ने लोहे की रॉड से महेंद्र के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। बाद में अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।


पुलिस ने बताया कि हत्या के आरोप में रमेश (26) पुत्र जीतमल लोहार, उसके भाई मुकेश लोहार (35) व उसके पिता जीतमल लोहार (65) पुत्र नाथूलाल लोहार को गिरफ्तार किया। हत्या के प्रकरण में कार्रवाई करने वाली टीम में एएसआई भगवानलाल व माधु सिंह, साइबर सेल राजसमंद के हेड कांस्टेबल शंभू प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल दिनेश सिंह, हरिनारायण व हमेर सिंह, कांस्टेबल चोखाराम, राधेश्याम, अंतराम, उग्रसेन, शक्ति सिंह और हुकम सिंह शामिल रहे।

ये भी पढ़ें

बेटा पूछ रहा, पापा कब आएंगे…मां समझ नहीं रही क्या जवाब दे, हादसे में जिंदा जले टोंक के रामराज का परिवार सदमे में
टोंक
Tonk Ramraj Meena burned alive

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 04:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / राजसमंद: जानलेवा हमले में घायल युवक की मौत, पुरानी रंजिश और आपसी कहासुनी के दौरान रॉड से किया था हमला

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्राई की रिपोर्ट: वॉयस और डेटा सेवाओं में निजी कंपनियों का जलवा, बीएसएनएल सबसे पीछे

BSNL DATA NEWS
राजसमंद

युवक धानीन तालाब में डूबा, देर शाम तक चला तलाशी अभियान, नहीं चल पाया पता

Rajsamand news
राजसमंद

भालू का आतंक: कुंभलगढ़ के गवार पंचायत में ग्रामीणों में दहशत, मंदिरों में तोड़फोड़ से बढ़ा भय

Bear in kumbhalgarh
राजसमंद

छह साल की बेटी के सामने ट्रक ने कुचल दी मां — दीपावली से पहले उजड़ गया एक घर

Accident News
राजसमंद

पांच दिवसीय दोपोत्सव पर्व की शुरूआत, धनतेरस पर 30 करोड़ से अधिक के कारोबार की उम्मीद

Dipawali Parv
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.