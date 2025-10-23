राजसमंद: जानलेवा हमले में घायल युवक की मौत, पुरानी रंजिश और आपसी कहासुनी के दौरान रॉड से किया था हमला

आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)
राजसमंद: खमनोर कस्बे में आपसी रंजिश को लेकर पड़ोसी युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। गंभीर घायल युवक ने बाद में एमबी हॉस्पिटल उदयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस पर पुलिस ने मृतक की मां की रिपोर्ट पर हमलावर पड़ोसी व्यक्ति और उसके दो पुत्रों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया।
थानाधिकारी समीर सेन ने बताया कि जानलेवा हमले की घटना 19 अक्टूबर की है। खमनोर कस्बे में बस स्टैंड के पास लोहार मोहल्ला निवासी अंबाबाई (55) पत्नी भवानी शंकर लोहार ने पुलिस थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि शाम लगभग 5 बजे उनके पड़ोसी जीतमल लोहार व उसके दो पुत्रों रमेश और मुकेश ने उनके पुत्र महेंद्र लोहार पर लोहे की सरिया से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे महेंद्र के सिर पर गंभीर चोट लगी।
अंबाबाई ने रिपोर्ट में बताया कि उसके हाथ में भी चोट लगी। रिपोर्ट में बताया कि हमले में घायल उसके पुत्र महेंद्र को प्रारंभिक उपचार के लिए खमनोर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसके सिर की गंभीर चोटों के कारण उदयपुर रेफर कर दिया गया। घायल महेंद्र को महाराणा भूपाल राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने घटना के बारे में बताया कि मृतक महेंद्र लोहार और अभियुक्तों रमेश, मुकेश एवं उनके पिता जीतमल लोहार के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी।
इसी विवाद के चलते 19 अक्टूबर को आपसी कहासुनी हुई और रमेश ने लोहे की रॉड से महेंद्र के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। बाद में अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने बताया कि हत्या के आरोप में रमेश (26) पुत्र जीतमल लोहार, उसके भाई मुकेश लोहार (35) व उसके पिता जीतमल लोहार (65) पुत्र नाथूलाल लोहार को गिरफ्तार किया। हत्या के प्रकरण में कार्रवाई करने वाली टीम में एएसआई भगवानलाल व माधु सिंह, साइबर सेल राजसमंद के हेड कांस्टेबल शंभू प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल दिनेश सिंह, हरिनारायण व हमेर सिंह, कांस्टेबल चोखाराम, राधेश्याम, अंतराम, उग्रसेन, शक्ति सिंह और हुकम सिंह शामिल रहे।
