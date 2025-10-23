राजसमंद: जानलेवा हमले में घायल युवक की मौत, पुरानी रंजिश और आपसी कहासुनी के दौरान रॉड से किया था हमला



थानाधिकारी समीर सेन ने बताया कि जानलेवा हमले की घटना 19 अक्टूबर की है। खमनोर कस्बे में बस स्टैंड के पास लोहार मोहल्ला निवासी अंबाबाई (55) पत्नी भवानी शंकर लोहार ने पुलिस थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि शाम लगभग 5 बजे उनके पड़ोसी जीतमल लोहार व उसके दो पुत्रों रमेश और मुकेश ने उनके पुत्र महेंद्र लोहार पर लोहे की सरिया से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे महेंद्र के सिर पर गंभीर चोट लगी।