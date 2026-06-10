Rajsamand: वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी, कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ उल्लू

गौरतलब है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-एक के तहत उल्लू को संरक्षित प्रजाति घोषित किया गया है। यह लुप्तप्राय जीवों की श्रेणी में शामिल है। इसके शिकार या तस्करी पर कम से कम तीन वर्ष अथवा उससे अधिक कारावास का प्रावधान है। कानून के तहत इसे पालना और इसका शिकार करना दोनों प्रतिबंधित हैं। राजसमंद क्षेत्र में इस दुर्लभ मोटल्ड वुड उल्लू की उपस्थिति न केवल जिले की समृद्ध जैव विविधता का संकेत है, बल्कि वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है।