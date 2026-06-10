10 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

Rajsamand: वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी, कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ उल्लू

राजसमंद में दुर्लभ मोटल्ड वुड उल्लू दिखाई देने से पक्षी प्रेमियों में उत्साह है। केंद्रीय विद्यालय क्षेत्र के पास इसकी मौजूदगी कैमरे में कैद हुई। विशेषज्ञों के अनुसार यह संरक्षित और बेहद कम दिखाई देने वाली रात्रिचर प्रजाति है।

2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Nikhil Parmar

Jun 10, 2026

Rare Owl Spotted Rajsamand

राजसमंद। जिले में दुर्लभ पक्षी प्रजातियों की मौजूदगी का एक और रोचक प्रमाण सामने आया है। केंद्रीय विद्यालय राजसमंद के पास एमडी और धोइन्दा के बीच क्षेत्र में दुर्लभ मोटल्ड वुड उल्लू दिखाई दिया है। इसकी उपस्थिति को प्रकृति प्रेमी सूर्यकांत जोशी ने अपने कैमरे में कैद किया, जिसके बाद पक्षी प्रेमियों और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े लोगों में उत्साह का माहौल है।

स्थानीय ग्रामीण इस दुर्लभ उल्लू को 'घुष्घू' के नाम से जानते हैं। मोटल्ड वुड उल्लू की पहचान इसकी काली आंखों के चारों ओर बने लाल घेरे, भारी-भरकम शरीर और पेड़ की टहनियों जैसी रंगत व बनावट से होती है। इसकी यही विशेषता इसे प्राकृतिक वातावरण में लगभग अदृश्य बना देती है। सामने मौजूद होने के बावजूद इसे पहचान पाना बेहद कठिन होता है, इसलिए जंगलों में निवास करने के बावजूद आम लोगों को इसकी झलक बहुत कम मिलती है।

संरक्षित प्रजाति में घोषित है उल्लू

गौरतलब है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-एक के तहत उल्लू को संरक्षित प्रजाति घोषित किया गया है। यह लुप्तप्राय जीवों की श्रेणी में शामिल है। इसके शिकार या तस्करी पर कम से कम तीन वर्ष अथवा उससे अधिक कारावास का प्रावधान है। कानून के तहत इसे पालना और इसका शिकार करना दोनों प्रतिबंधित हैं। राजसमंद क्षेत्र में इस दुर्लभ मोटल्ड वुड उल्लू की उपस्थिति न केवल जिले की समृद्ध जैव विविधता का संकेत है, बल्कि वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है।

अंधेरे में उल्लू की आंखें तेज होती हैं

प्रकृति प्रेमी सूर्यकांत जोशी ने बताया कि मोटल्ड वुड उल्लू एक रात्रिचर और अत्यंत संवेदनशील पक्षी है। यह रात के समय सक्रिय रहता है और सुबह होने से पहले अपने घोंसले में लौट जाता है। अंधेरे में इसकी दृष्टि बेहद तीव्र होती है, जिससे यह आसानी से शिकार कर लेता है। सामान्यतः यह दिन के समय नजर नहीं आता और बहुत कम अवसरों पर ही इसकी दिन में मौजूदगी दर्ज होती है।

प्राकृतिक संतुलन बनाने में अहम

वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार मोटल्ड वुड उल्लू जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका प्रमुख भोजन छोटे स्तनधारी जीव, विशेष रूप से चूहे होते हैं। इसके अलावा यह मेंढक, छिपकली, सांप, मछली, खरगोश, गिलहरी तथा छोटे पक्षियों का भी शिकार करता है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में इसकी अहम भूमिका रहती है।

राजस्थान में उल्लूओं की प्रजातियां

  • रॉक ईगल आउल/बंगाल ईगल आउल
  • मोटल्ड वुड उल्लू
  • डस्की ईगल आउल/कॉरोमंडल ईगल आउल
  • सफेद उल्लू/बार्न आउल चित्तीदार उल्लू
  • इंडियन स्कॉप्स आउल/यूरेशियन स्कॉप्स उल्लू
  • शॉर्ट इयर्ड आउल
  • लोंग इयर्ड आउल
  • ब्राउन फिश आउल-जंगली आउलेट

Rajasthan: अजमेर में कांग्रेस नेता के पुश्तैनी घर में चोरी, 2 पुरानी तिजोरियां तोड़ लाखों का माल चुराया

ये भी पढ़ें
ajmer crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Jun 2026 03:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / Rajsamand: वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी, कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ उल्लू

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kumbhalgarh Power Crisis: बिजली संकट से जूझ रहे होटल, जनरेटरों के भरोसे चल रहा पर्यटन उद्योग

Rajasthan world second longest wall You will be shocked know name Kumbhalgarh Fort
राजसमंद

TET Update : शिक्षक पात्रता परीक्षा पर नया अपडेट, 3 साल में टीईटी पास नहीं की तो जा सकती है नौकरी

Teacher Eligibility Test new Update Rajasthan If do not pass TET within 3 years lose job
राजसमंद

सरकारी पैसों की बर्बादी का नमूना: पहले 5.55 लाख में खरीदे ई रिक्शा, अब मरम्मत पर खर्च कर रहे ढाई लाख

E-Riksha News
राजसमंद

बनास नदी को बना दिया कचरे और गंदगी का डंपिंग यार्ड, वर्षों से पड़े मलबे और विशाल पत्थरों पर प्रशासन खामोश

Banas River News
राजसमंद

Lala Eleven gang: लाला इलेवन गैंग पर खमनोर पुलिस का फाइनल क्रैकडाउनः2 अवैध पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस बरामद

crime news
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.