राजसमंद में 425 वाहनों के पंजीकरण निलंबित: बिना फिटनेस और टैक्स जमा कराए चल रहे थे भारी वाहन

परिवहन विभाग ने केवल वाहन स्वामियों तक सीमित न रहते हुए, जिले में संचालित बस बॉडी निर्माण इकाइयों के खिलाफ भी सघन जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि कुछ निर्माता अपने वाहनों का निर्माण कार्य भारतीय मानक कोड AIS:052 एवं AIS:019 के अनुरूप नहीं कर रहे हैं। जबकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की संबंधित धाराओं के अनुसार इन मानकों का पालन अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ निर्माताओं के पास वैध व्यावसायिक प्रमाणपत्र (ट्रेड लाइसेंस) भी नहीं मिला। इस पर विभाग ने ऐसे सभी निर्माताओं को सख्त चेतावनी जारी की है कि वे बिना निर्धारित मानकों या बिना वैध लाइसेंस के निर्माण कार्य बंद करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।