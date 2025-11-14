Rajasthan: सरकारी स्कूल में बैड टच करता था टीचर, परेशान छात्रा ने 1098 पर किया कॉल, शिक्षा विभाग ने लिया तगड़ा एक्शन

एआई तस्वीर
नाथद्वारा (राजसमंद)। जिले के एक सरकारी स्कूल की छात्रा ने टीचर की बैड टच की हरकतों से परेशान होकर चाइल्ड हेप्लाइन नंबर 1098 पर कॉल कर मदद मांगी। चाइल्ड हेल्पलाइन से शिक्षा विभाग में अग्रेषित शिकायत पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने विभागीय जांच कराई। पुष्टि होने पर न केवल आरोपी शिक्षक को निलंबित किया, बल्कि जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षक के खिलाफ संबंधित थाने में पोक्सो व एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में प्रकरण भी दर्ज करवाया है।
अब पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच करेगी। मामला जिले के ग्रामीण इलाके में संचालित एक सरकारी स्कूल से जुड़ा बताया जा रहा है। इस सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले एक शिक्षक द्वारा छात्राओं से बैड टच की शिकायत व आरोपों की विभागीय जांच में पुष्टि हुई है। छात्रा ने 31 अक्टूबर को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल किया और शिक्षक द्वारा उसे बैड टच करने की शिकायत दर्ज कराई।
चाइल्ड हेल्पलाइन ने छात्रा की शिकायत को बाल कल्याण समिति, बाल संरक्षण समिति व महिला एवं बाल अधिकारिता विभाग को फॉरवर्ड की। इन विभागों से शिकायत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (सीडीईओ) तक पहुंची, जिस पर सीडीईओ ने 31 अक्टूबर को ही शिकायत की जांच के डीईओ (माध्यमिक) व सीबीईओ को निर्देश दिए। डीईओ ने शिक्षक को तत्काल प्रभाव से स्कूल से हटाकर मुख्यालय पर लगा दिया।
1 नवंबर को शिक्षा विभाग की जांच कमेटी ने छात्रा की शिकायत पर जांच शुरू कर दी। कमेटी ने 6 नवंबर को जांच पूरी कर रिपोर्ट सीडीईओ को सौंप दी। सीडीईओ ने रिपोर्ट प्राप्त होने पर डीईओ (माध्यमिक) को आरोपी शिक्षक के खिलाफ तत्काल प्रभाव से विभागीय व कानूनी दोनों प्रकार की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
10 नवंबर को शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। शिक्षा विभाग की जांच व रिपोर्ट पर संबंधित थाने में आरोपी शिक्षक के खिलाफ पोक्सो एक्ट व एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई।
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी घनश्यामलाल गौड़ ने बताया कि विभाग द्वारा कराई प्राथमिक जांच में शिक्षक द्वारा छात्रा से बैड टच की शिकायत की पुष्टि हुई है। कुछ अन्य छात्राओं ने भी बयान दिए हैं। छात्रा ने हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल कर शिकायत की थी। जांच के दौरान ही एक अन्य छात्रा ने भी शिक्षक के खिलाफ बयान देते हुए शिकायत की सत्यता की पुष्टि की है। सीडीईओ ने बताया कि गठित जांच कमेटी ने रिपोर्ट तत्काल उन्हें सौंप दी थी।
