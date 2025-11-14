Rajasthan: सरकारी स्कूल में बैड टच करता था टीचर, परेशान छात्रा ने 1098 पर किया कॉल, शिक्षा विभाग ने लिया तगड़ा एक्शन

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी घनश्यामलाल गौड़ ने बताया कि विभाग द्वारा कराई प्राथमिक जांच में शिक्षक द्वारा छात्रा से बैड टच की शिकायत की पुष्टि हुई है। कुछ अन्य छात्राओं ने भी बयान दिए हैं। छात्रा ने हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल कर शिकायत की थी। जांच के दौरान ही एक अन्य छात्रा ने भी शिक्षक के खिलाफ बयान देते हुए शिकायत की सत्यता की पुष्टि की है। सीडीईओ ने बताया कि गठित जांच कमेटी ने रिपोर्ट तत्काल उन्हें सौंप दी थी।