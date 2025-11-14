राजस्थान में बेटे ने ही मां को उतारा मौत के घाट, शव को नहर में फेंका, इस वजह से हुआ था विवाद

फोटो पत्रिका नेटवर्क
हनुमानगढ़। संगरिया क्षेत्र के गांव कीकरवाली में एक बेहद दर्दनाक और स्तब्ध कर देने वाली घटना सामने आई है। शराब को लेकर हुए विवाद में बेटे ने अपनी मां की हत्या कर उसका शव नहर में फेंक दिया। शुक्रवार सुबह खारा चक के पास नहर में शव मिलने पर मामला सामने आया।
पुलिस के अनुसार, कीकरवाली स्थित वार्ड छह निवासी द्रोपदी देवी (55) का गुरुवार रात करीब दस बजे बेटे गोगिया (35) से विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि शराब को लेकर हुई कहासुनी बढ़ते-बढ़ते इतनी उग्र हो गई कि गुस्से में गोगिया ने घर में रखी लकड़ी की फट्टे से वार कर मां की जान ले ली। घटना के बाद आरोपी बेटे ने शव को एमएमके वितरिका में फेंक दिया। पानी के तेज बहाव के चलते शव शुक्रवार सुबह सादुलशहर थानांतर्गत गांव खारा चक के पास ग्रामीणों को दिखाई दिया। लोगों ने इसकी तुरंत सूचना पुलिस को दी।
सूचना पर सादुलशहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकालकर शिनाख्त की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान सोशल मीडिया पर शव की तस्वीरें फैलने लगीं, जिससे मृतका की पहचान द्रोपदी देवी के रूप में हुई। मृतका की पहचान होते ही संगरिया थाना प्रभारी अमरसिंह के नेतृत्व में एएसआई रोहिताश व पुलिस जाब्ता कीकरवाली गांव पहुंचा। पुलिस ने आरोपी बेटे गोगिया को उसके घर से डिटेन कर लिया गया। टीम ने घर और घटनास्थल का मुआयना कर साक्ष्य जुटाए।
पुलिस के अनुसार आगे की कार्रवाई मृतका के परिजनों के बयान व जांच के आधार पर की जाएगी। वार्ड पंच प्रेम कोटी ने बताया कि गांव में हुई इस दर्दनाक घटना से ग्रामीणों में शोक के साथ-साथ आक्रोश व्याप्त है।
