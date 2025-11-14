राजस्थान में बेटे ने ही मां को उतारा मौत के घाट, शव को नहर में फेंका, इस वजह से हुआ था विवाद

पुलिस के अनुसार, कीकरवाली स्थित वार्ड छह निवासी द्रोपदी देवी (55) का गुरुवार रात करीब दस बजे बेटे गोगिया (35) से विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि शराब को लेकर हुई कहासुनी बढ़ते-बढ़ते इतनी उग्र हो गई कि गुस्से में गोगिया ने घर में रखी लकड़ी की फट्टे से वार कर मां की जान ले ली। घटना के बाद आरोपी बेटे ने शव को एमएमके वितरिका में फेंक दिया। पानी के तेज बहाव के चलते शव शुक्रवार सुबह सादुलशहर थानांतर्गत गांव खारा चक के पास ग्रामीणों को दिखाई दिया। लोगों ने इसकी तुरंत सूचना पुलिस को दी।