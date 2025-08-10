10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजसमंद

Rajasthan: पोते-पोती को डूबता देख खुद को नहीं रोक पाई 60 साल की दादी… गहरे पानी में लगा दी छलांग

पोता व पोती गांव के तालाब में नहाने गए। इस दौरान वो अचानक गहरे पानी में चले गए।

राजसमंद

Lokendra Sainger

Aug 10, 2025

rajsamand news
Photo- Patrika Network (File Photo)

राजस्थान के राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना इलाके में तालाब में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा मंडावर ग्राम पंचायत के ढाक का चौड़ा गांव में रविवार को करीब सुबह घटित हुआ। बताया जा रहा है कि पूर्व वार्ड पंच भंवरी देवी (60) पत्नी राजू राम भील अपने पोते व पोती को लेकर बकरियां चराने जंगल में गई थी। इस दौरान पोता हिम्मतराम (11) पुत्र तुलसा राम व मीना (10) पुत्री लक्ष्मण राम गांव के तालाब शिल सागर में नहाने गए। इस दौरान वो अचानक गहरे पानी में चले गए।

डूबते देख दादी तालाब में कूदी

दोनों बच्चों को तैरना नही आने से पानी में डूबते देख दादी भी तालाब में कूद गई। लेकिन दादी को भी तैरना नही आता था। जिसके कारण दादी भी पानी गहरा होने के कारण पानी में डूब गई। इस दौरान तीनों तालाब में डूब गए। इसमें दो चचेरे भाई बहिन व दादी की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर देवगढ़ थाना इंचार्ज अनिल विश्नोई जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे।

ये भी पढ़ें

बाइक के पीछे अचानक दौड़े कुत्ते… महिला के पैर को पकड़ा, गिरने से मौत; 2 बच्चों ने अपनी मां को खोया
हनुमानगढ़
hanumangarh news

तीनों मृत घोषित

गांव के बच्चों ने तालाब में पानी की सतह पर दादी भंवरी देवी का शव पानी पर तैरता देखा। इस हादसे की सूचना गांव के बच्चों ने मंडावर प्रशासक प्यारी देवी को दी। जिस पर प्यारी देवी ने बग्गड़ पुलिस चौकी पर हादसे की सूचना दी। ग्रामीणों की मदद से पोते पोती व दादी को पानी से बाहर निकाला और देवगढ़ के सरकारी होस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित किया। हादसे के बाद गांव में माहौल गमगीन हो गया। हर तरफ रोने की चीख सुनाई दे रही थी। पुलिस ने तीनों शव का पोस्टमॉर्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द किया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: पिता ने जिंदा बेटी का छपवाया शोक संदेश, 12 दिन तक घर में रखी बैठक; जानें पूरा मामला
भीलवाड़ा
bhilwara news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Aug 2025 05:21 pm

Published on:

10 Aug 2025 04:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / Rajasthan: पोते-पोती को डूबता देख खुद को नहीं रोक पाई 60 साल की दादी… गहरे पानी में लगा दी छलांग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.