Rajasthan: पोते-पोती को डूबता देख खुद को नहीं रोक पाई 60 साल की दादी… गहरे पानी में लगा दी छलांग

गांव के बच्चों ने तालाब में पानी की सतह पर दादी भंवरी देवी का शव पानी पर तैरता देखा। इस हादसे की सूचना गांव के बच्चों ने मंडावर प्रशासक प्यारी देवी को दी। जिस पर प्यारी देवी ने बग्गड़ पुलिस चौकी पर हादसे की सूचना दी। ग्रामीणों की मदद से पोते पोती व दादी को पानी से बाहर निकाला और देवगढ़ के सरकारी होस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित किया। हादसे के बाद गांव में माहौल गमगीन हो गया। हर तरफ रोने की चीख सुनाई दे रही थी। पुलिस ने तीनों शव का पोस्टमॉर्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द किया।