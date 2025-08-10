Rajasthan: पोते-पोती को डूबता देख खुद को नहीं रोक पाई 60 साल की दादी… गहरे पानी में लगा दी छलांग

राजस्थान के राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना इलाके में तालाब में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा मंडावर ग्राम पंचायत के ढाक का चौड़ा गांव में रविवार को करीब सुबह घटित हुआ। बताया जा रहा है कि पूर्व वार्ड पंच भंवरी देवी (60) पत्नी राजू राम भील अपने पोते व पोती को लेकर बकरियां चराने जंगल में गई थी। इस दौरान पोता हिम्मतराम (11) पुत्र तुलसा राम व मीना (10) पुत्री लक्ष्मण राम गांव के तालाब शिल सागर में नहाने गए। इस दौरान वो अचानक गहरे पानी में चले गए।
दोनों बच्चों को तैरना नही आने से पानी में डूबते देख दादी भी तालाब में कूद गई। लेकिन दादी को भी तैरना नही आता था। जिसके कारण दादी भी पानी गहरा होने के कारण पानी में डूब गई। इस दौरान तीनों तालाब में डूब गए। इसमें दो चचेरे भाई बहिन व दादी की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर देवगढ़ थाना इंचार्ज अनिल विश्नोई जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे।
गांव के बच्चों ने तालाब में पानी की सतह पर दादी भंवरी देवी का शव पानी पर तैरता देखा। इस हादसे की सूचना गांव के बच्चों ने मंडावर प्रशासक प्यारी देवी को दी। जिस पर प्यारी देवी ने बग्गड़ पुलिस चौकी पर हादसे की सूचना दी। ग्रामीणों की मदद से पोते पोती व दादी को पानी से बाहर निकाला और देवगढ़ के सरकारी होस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित किया। हादसे के बाद गांव में माहौल गमगीन हो गया। हर तरफ रोने की चीख सुनाई दे रही थी। पुलिस ने तीनों शव का पोस्टमॉर्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द किया।