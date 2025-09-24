Patrika LogoSwitch to English

राजसमंद

आए दिन के झगड़े से तंग होकर महिला ने की आत्महत्या, परिजनों ने ससुराल पर गंभीर आरोप लगाए

राजस्थान के आमेट क्षेत्र के सेलागुड़ा ग्राम पंचायत में ढेलाणा गांव की एक दुखद घटना ने गांववासियों को झकझोर दिया।

राजसमंद

Madhu Sudhan Sharma

Sep 24, 2025

Crime news
Crime news

आमेट. राजस्थान के आमेट क्षेत्र के सेलागुड़ा ग्राम पंचायत में ढेलाणा गांव की एक दुखद घटना ने गांववासियों को झकझोर दिया। बीती रात, पारस पत्नी रमेश भील (आयु लगभग 28 वर्ष) ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पारस अपने पति रमेश भील और ससुराल के अन्य सदस्यों के लगातार अत्याचार और मारपीट से मानसिक रूप से परेशान थी। परिजनों का कहना है कि यही तनाव और उत्पीड़न महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का कारण बना।

थाना अधिकारी ओम सिंह चुंडावत ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। मामले में उसकी पीहर पक्ष की ओर से भाई उमाशंकर भील ने प्राथमिकी दर्ज कराई। उमाशंकर ने बताया कि सोमवार शाम करीब 7 बजे उन्हें छोटे भाई मालाराम का फोन आया। फोन पर मालाराम ने बताया कि उनकी बहन पारस ने फांसी लगा ली है। जैसे ही उमाशंकर ढेलाणा पहुंचे, उन्होंने देखा कि पारस कमरे में जमीन पर पड़ी थी और कमरे का ताला बंद था। पुलिस ने ताला खोलकर शव को कब्जे में लिया।

परिवार का आरोप है कि पारस को उसके पति रमेश भील, ससुर खमाण भील, सास कमली बाई और ननद मीना आए दिन तंग करते थे और मारपीट करते थे। उन्होंने बताया कि लगभग छह महीने पहले भी पारस इसी कारण तनाव और परेशानियों में थी। परिजनों का कहना है कि इस मानसिक पीड़ा या तो पारस को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, या फिर ससुराल पक्ष ने उसकी हत्या की।

थाना अधिकारी ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच एएसआई ओमप्रकाश को सौंपी गई है। पुलिस अब घटना के हर पहलू की जांच कर रही है, ताकि साफ हो सके कि यह आत्महत्या है या कोई आपराधिक हत्या। गांव में इस घटना के बाद शोक और तनाव का माहौल है। पड़ोसी और ग्रामीण इस दुखद घटना को लेकर गंभीर हैं और पुलिस कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

24 Sept 2025 03:32 pm

