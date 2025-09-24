आए दिन के झगड़े से तंग होकर महिला ने की आत्महत्या, परिजनों ने ससुराल पर गंभीर आरोप लगाए

थाना अधिकारी ओम सिंह चुंडावत ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। मामले में उसकी पीहर पक्ष की ओर से भाई उमाशंकर भील ने प्राथमिकी दर्ज कराई। उमाशंकर ने बताया कि सोमवार शाम करीब 7 बजे उन्हें छोटे भाई मालाराम का फोन आया। फोन पर मालाराम ने बताया कि उनकी बहन पारस ने फांसी लगा ली है। जैसे ही उमाशंकर ढेलाणा पहुंचे, उन्होंने देखा कि पारस कमरे में जमीन पर पड़ी थी और कमरे का ताला बंद था। पुलिस ने ताला खोलकर शव को कब्जे में लिया।