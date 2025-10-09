जब संपन्नों का त्याग बना गरीबों का अधिकार, उठी सामाजिक न्याय की मिसाल, 80,332 ने छोड़ी खाद्य सुरक्षा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने यह अभियान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत शुरू किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य थावास्तविक जरूरतमंदों तक अन्न का अधिकार पहुंचाना। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा के अनुसार, यह पहल मात्र एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि एक नैतिक जनआंदोलन है, जिसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी आवश्यक है। गोदारा कहते हैं, गिव अप अभियान ने यह साबित किया है कि राजस्थान के नागरिकों में सेवा और संवेदना का भाव जिंदा है। जब सक्षम व्यक्ति अपनी पात्रता छोड़ता है, तो वह किसी गरीब के थाली में अन्न का दाना जोड़ देता है।