डूंगरपुर बस्ती केस में इंस्पेक्टर की दोबारा गवाही से बढ़ी आजम खान की मुश्किलें, पैन कार्ड विवाद में भी बहस तेज, अगली तारीखें तय

डूंगरपुर बस्ती विवाद वर्ष 2019 से जुड़ा है, जब गंज थाना क्षेत्र में बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट और मारपीट का गंभीर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस केस में आज़म खान समेत कई लोगों के नाम सामने आए थे। मामले की विवेचना के दौरान कई गवाहों और अधिकारियों के बयान भी दर्ज हुए थे। अब जब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह सोलंकी की दूसरी बार गवाही हो चुकी है, तो केस फिर से नए मोड़ पर पहुंच गया है और अगली सुनवाई में कई महत्वपूर्ण तथ्यों के सामने आने की संभावना जताई जा रही है।