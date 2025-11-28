7 साल की सजा के बाद आजम-अब्दुल्ला की जेल शिफ्टिंग पर सस्पेंस; जेल प्रशासन कोर्ट के निर्देशों पर टिका

Azam khan abdullah azam pan card case rampur: दो पैन कार्ड मामले में दोषी पाए गए सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात साल की सजा सुनाए जाने के बाद रामपुर जेल की क्वारेंटाइन बैरक में रखा गया था। निर्धारित अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन दोनों की आगे किस बैरक में शिफ्टिंग होगी, इस पर फैसला कोर्ट के आदेश आने तक लंबित है। जेल प्रशासन फिलहाल किसी भी स्थिति में बिना न्यायिक आदेश कदम बढ़ाने से परहेज़ कर रहा है।