Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

7 साल की सजा के बाद आजम-अब्दुल्ला की जेल शिफ्टिंग पर सस्पेंस; जेल प्रशासन कोर्ट के निर्देशों पर टिका

Rampur News: दो पैन कार्ड मामले में दोषी करार आजम खान और अब्दुल्ला आजम की क्वारेंटाइन बैरक अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन दोनों नेताओं की नई बैरक में शिफ्टिंग कोर्ट के अगले आदेश आने तक रोक दी गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

रामपुर

image

Mohd Danish

Nov 28, 2025

azam khan abdullah azam pan card case rampur jail shifting

7 साल की सजा के बाद आजम-अब्दुल्ला की जेल शिफ्टिंग पर सस्पेंस | Image Source - 'FB' @AbdullahAzamKhan

Azam khan abdullah azam pan card case rampur: दो पैन कार्ड मामले में दोषी पाए गए सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात साल की सजा सुनाए जाने के बाद रामपुर जेल की क्वारेंटाइन बैरक में रखा गया था। निर्धारित अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन दोनों की आगे किस बैरक में शिफ्टिंग होगी, इस पर फैसला कोर्ट के आदेश आने तक लंबित है। जेल प्रशासन फिलहाल किसी भी स्थिति में बिना न्यायिक आदेश कदम बढ़ाने से परहेज़ कर रहा है।

दो पैन कार्ड केस का पुराना विवाद फिर सुर्खियों में

साल 2019 में शहर विधायक आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के आधार पर यह मामला सामने आया था, जिसमें आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों की मदद से दो PAN कार्ड बनवाए और उनका उपयोग समय-समय पर किया गया। विधायक ने यह भी आरोप लगाया था कि पूरे मामले में आजम खान की भूमिका और उनके निर्देश शामिल थे।

7 साल की सजा और तत्काल जेल भेजने का निर्देश

एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपों को गंभीर मानते हुए दोनों नेताओं को दोषी ठहराया और सात साल की सजा सुनाई। फैसला सुनते ही सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोनों को रामपुर जेल ले जाया गया। जहां उनकी 24 घंटे CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है।

सजा के बाद माहौल शांत

गुरुवार को भी आजम और अब्दुल्ला से मिलने कोई परिजन या पार्टी समर्थक जेल नहीं पहुंचा। जेल प्रशासन के अनुसार, दोनों नेता अपने निर्धारित कक्ष में हैं और सुरक्षा मानकों के साथ निगरानी जारी है। शिफ्टिंग प्रक्रिया तभी आगे बढ़ेगी जब अदालत की अगली अनुमति मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अब्दुल्लाह आजम खान

आजम खान

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Nov 2025 04:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / 7 साल की सजा के बाद आजम-अब्दुल्ला की जेल शिफ्टिंग पर सस्पेंस; जेल प्रशासन कोर्ट के निर्देशों पर टिका

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कड़कड़ाती ठंड…जेल और आजम खान का हाल बेहाल; नहीं मिल रहा ओढ़ने को कंबल! टूटी खिड़कियों से आ रही सर्द हवाएं

azam khan not getting blankets in jail serious allegations by samajwadi party leaders in rampur
रामपुर

7 साल की सजा के खिलाफ लड़ाई जारी: दो पैन कार्ड मामले में आजम-अब्दुल्ला की जमानत याचिका पर टली सुनवाई

azam khan abdullah double pan card case appeal hearing adjourned 5 december
रामपुर

जेल में सुविधाएं क्यों? रामपुर में गरजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, आजम खान पर बोला हमला

Deputy CM Keshav Prasad Maurya attacks azam khan on jail facilities rampur
रामपुर

रामपुर में बोले केशव प्रसाद मौर्य- बिहार चुनाव के बाद कंपकंपा रहे राहुल-अखिलेश; आजम खान पर भी साधा निशाना

Keshav Prasad Maurya said in Rahul Akhilesh trembling after Bihar elections
रामपुर

SIR में घोर लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई: बहराइच के बाद अब रामपुर में भी गिरी गाज, पांच बीएलओ निलंबित

sir action 7 blo suspended in rampur bahraich election work
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.