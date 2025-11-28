Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आजम खान को बड़ी राहत: एमपी-एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य न मिलने पर किया बरी, जाने क्या था पूरा मामला

Azam Khan: अमर सिंह और उनके परिवार पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है। मामला 2018 में दर्ज हुआ था और लंबे समय तक चली जांच व सुनवाई के बाद आज शुक्रवार को फैसला सुनाया गया।

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Mohd Danish

Nov 28, 2025

azam khan acquitted objectionable remarks case amar singh

आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आजम खान को बड़ी राहत: Image Source - 'FB' @AbdullahAzamKhan

Azam khan acquitted objectionable remarks case amar singh: सपा नेता आजम खान को अमर सिंह और उनके परिवार पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार दोपहर बाद एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आजम खान को बरी कर दिया। पूरे दिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे, हालांकि आख़िरी समय पर वह कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंचे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू ने बताया कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आरोप को साबित नहीं कर पाए, जिसके बाद अदालत ने उन्हें आरोपमुक्त कर दिया।

अमर सिंह ने दर्ज कराया था गंभीर आरोपों वाला मुकदमा

यह पूरा मामला 17 अक्टूबर 2018 का है, जब लखनऊ के गोमतीनगर थाने में सपा नेता अमर सिंह ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि जौहर विवि के एक कार्यक्रम में आजम ने उन पर, उनकी दो बेटियों और पूरे परिवार पर अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यहां तक कि अमर सिंह ने एफआईआर में आरोप लगाया था कि आजम खान ने उनकी बहू-बेटियों को तेजाब से जलाने की धमकी दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आईपीसी की धारा 153-ए, 153-बी, 295-ए, 500 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।

रामपुर ट्रांसफर और विवेचना के बाद बनी चार्जशीट

क्योंकि मामला आजम खान और उनके राजनीतिक क्षेत्र रामपुर से जुड़ा हुआ था, इसलिए केस को लखनऊ से ट्रांसफर करके रामपुर के अजीमनगर थाने भेज दिया गया। यहां पुलिस ने कई महीनों तक विवेचना की और सबूत एकत्र करने की कोशिश की। जांच पूरी होने पर पुलिस ने संबंधित अदालत में चार्जशीट दाखिल की, जिसके बाद मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में नियमित सुनवाई के लिए पहुंचा।

वीसी के जरिए पेशी और बरी होने का आदेश

शुक्रवार दोपहर सुनवाई के दौरान आजम खान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कोर्ट परिसर के बाहर और अंदर दिनभर भारी पुलिस बल की तैनाती रही, ताकि किसी भी तरह का तनाव न बढ़े। सभी पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा करने के बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रस्तुत सामग्री आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए आजम खान को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश जारी किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अब्दुल्लाह आजम खान

आजम खान

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Nov 2025 04:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आजम खान को बड़ी राहत: एमपी-एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य न मिलने पर किया बरी, जाने क्या था पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

7 साल की सजा के बाद आजम-अब्दुल्ला की जेल शिफ्टिंग पर सस्पेंस; जेल प्रशासन कोर्ट के निर्देशों पर टिका

azam khan abdullah azam pan card case rampur jail shifting
रामपुर

कड़कड़ाती ठंड…जेल और आजम खान का हाल बेहाल; नहीं मिल रहा ओढ़ने को कंबल! टूटी खिड़कियों से आ रही सर्द हवाएं

azam khan not getting blankets in jail serious allegations by samajwadi party leaders in rampur
रामपुर

7 साल की सजा के खिलाफ लड़ाई जारी: दो पैन कार्ड मामले में आजम-अब्दुल्ला की जमानत याचिका पर टली सुनवाई

azam khan abdullah double pan card case appeal hearing adjourned 5 december
रामपुर

जेल में सुविधाएं क्यों? रामपुर में गरजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, आजम खान पर बोला हमला

Deputy CM Keshav Prasad Maurya attacks azam khan on jail facilities rampur
रामपुर

रामपुर में बोले केशव प्रसाद मौर्य- बिहार चुनाव के बाद कंपकंपा रहे राहुल-अखिलेश; आजम खान पर भी साधा निशाना

Keshav Prasad Maurya said in Rahul Akhilesh trembling after Bihar elections
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.