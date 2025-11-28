आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आजम खान को बड़ी राहत: एमपी-एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य न मिलने पर किया बरी, जाने क्या था पूरा मामला

Azam khan acquitted objectionable remarks case amar singh: सपा नेता आजम खान को अमर सिंह और उनके परिवार पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार दोपहर बाद एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आजम खान को बरी कर दिया। पूरे दिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे, हालांकि आख़िरी समय पर वह कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंचे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू ने बताया कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आरोप को साबित नहीं कर पाए, जिसके बाद अदालत ने उन्हें आरोपमुक्त कर दिया।