रामपुर जेल में बिगड़ी आजम खान की तबीयत: सांस लेने में हुई दिक्कत, जेलर से की ये मांग

2019 में भाजपा नेता और वर्तमान शहर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराए गए मामले में आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाणपत्रों के आधार पर दो पैनकार्ड बनवाए और समय-समय पर उनका उपयोग किया। आरोप है कि यह सब सपा नेता आजम खां के इशारे पर किया गया। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दोनों को सात-साल की सजा सुनाई, जिसके बाद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल भेज दिया गया। इस दौरान शुक्रवार को आजम खां से मिलने के लिए कोई पर्ची नहीं लगाई गई थी।