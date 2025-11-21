Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

जेल में कंबल के बाद कुर्सी न मिलने से गुस्साए आजम, बोले- बीमारी में खड़े रहना मुश्किल; अधिकारियों ने कहा- नियम सबसे ऊपर

Azam Khan News: जेल में बंद सपा नेता आजम खान कुर्सी न मिलने पर भड़क उठे और बहन व बेटे से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। स्वास्थ्य का हवाला देकर कुर्सी मांगी गई थी, लेकिन जेल प्रशासन ने जेल मैनुअल का कारण बताते हुए इसे ठुकरा दिया।

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Mohd Danish

Nov 21, 2025

azam khan chair demand jail dispute abbdullah passport case

जेल में कंबल के बाद कुर्सी न मिलने से गुस्साए आजम | Image Source - 'X' @IANS

Azam khan chair demand in jail: जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गए हैं। जेल प्रशासन से खराब सेहत का हवाला देकर बैठने के लिए कुर्सी की मांग करने वाले आजम खान को कुर्सी देने से इंकार कर दिया गया। प्रशासन के अनुसार कुर्सी देने का प्रावधान जेल मैनुअल में नहीं है, जिसके बाद आजम खान नाराज हो गए।

कंबल न मिलने पर भी जताया था विरोध

गुरुवार को आजम खान ने जेल अधीक्षक से कोर्ट आदेश की प्रति मांगी, जिसके लिए उन्होंने लिखित पत्र दिया। जेल प्रशासन ने उन्हें आदेश की प्रति उपलब्ध कराई। इससे पहले सोमवार रात उन्होंने घर से भेजा गया कंबल मांगा था, जिसे नियमों का हवाला देकर मना कर दिया गया। उस समय भी वे नाराज होकर विरोध जता चुके थे।

जेल प्रशासन ने अतिरिक्त कंबल और दवाइयां कराईं उपलब्ध

उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जेल प्रशासन ने गुरुवार को उन्हें अतिरिक्त कंबल और चादर उपलब्ध कराई। खाने की सुरक्षा को लेकर जताई गई चिंता के बाद उनका भोजन अब जेल स्टाफ की मौजूदगी में दिया जा रहा है। बुधवार को उनकी दवाइयां खत्म हो गई थीं, जिसके बाद बाजार से दो दवाइयां खरीदकर दी गईं।

मुलाकात नियमों के तहत महीने में चार लोगों से मिलने की अनुमति

जेल नियमों के अनुसार कोई भी कैदी महीने में चार लोगों से मुलाकात कर सकता है, पहले 15 दिनों में दो और अगले 15 दिनों में दो मुलाकातें। वकीलों से मुलाकात की संख्या सीमित नहीं होती। जेलर सुनील सिंह ने स्पष्ट किया कि कुर्सी देने का नियम नहीं है और इसी कारण मांग खारिज की गई।

जेल में सुरक्षा बढ़ाई गई, राजनीतिक बंदियों पर विशेष निगरानी

आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम को जेल में अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गई है। प्रशासन ने जेल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया है, साथ ही अंदर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। अधिकारियों का कहना है कि राजनीतिक कैदियों के कारण सुरक्षा के स्तर को बढ़ाना आवश्यक था।

दो पासपोर्ट केस की सुनवाई 26 नवंबर को

अब्दुल्लाह आजम के खिलाफ दर्ज दो पासपोर्ट मामले की सुनवाई गुरुवार को कोर्ट में जारी रही, जिसमें अभियोजन पक्ष ने बहस शुरू की है। यह मामला 2019 में विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अब्दुल्लाह आजम के पास दो पासपोर्ट हैं और उनका विदेश यात्रा में प्रयोग भी हुआ है। इस मुकदमे को निरस्त कराने हेतु सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने पर भी उन्हें राहत नहीं मिली थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अब्दुल्लाह आजम खान

आजम खान

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 02:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / जेल में कंबल के बाद कुर्सी न मिलने से गुस्साए आजम, बोले- बीमारी में खड़े रहना मुश्किल; अधिकारियों ने कहा- नियम सबसे ऊपर

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रामपुर कोर्ट का बड़ा फैसला-क्या आजम खान और अब्दुल्ला की डिमांड नहीं हुई पूरी, फिर मायूसी लगी हाथ?

Azam khan
रामपुर

जेल में बेचैन रहे आजम-अब्दुल्ला, घर का खाना-कंबल तक नहीं हुआ नसीब, जेल प्रशासन से हुई नोक-झोंक, जानिए वजह

जेल जाते आजम खान फोटो सोर्स सपा ट्यूटर अकाउंट
रामपुर

घर के कंबल से भी महरूम रहे आजम खान: जेल की पहली दो रातें बेचैनी में कटी; सुबह तक करवटें बदलते रहे आजम-अब्दुल्ला

azam khan rampur jail denied blanket food first night controversy
रामपुर

राजा बनकर ‘यासीन’ ने बिछाया जाल, शादी के नाम पर लड़की से रेप, देह व्यापार में उतारने की कोशिश

रामपुर

सजा सुनते ही भावुक हुए आजम खान! चश्मा लगाए, बिस्किट लिए जेल जाते दिखे; अब्दुल्ला ने बड़े भाई को गले लगाकर दी हिम्मत

azam khan abdullah azam fake pan card case 7 year sentence jail
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.