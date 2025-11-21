जेल में कंबल के बाद कुर्सी न मिलने से गुस्साए आजम, बोले- बीमारी में खड़े रहना मुश्किल; अधिकारियों ने कहा- नियम सबसे ऊपर

अब्दुल्लाह आजम के खिलाफ दर्ज दो पासपोर्ट मामले की सुनवाई गुरुवार को कोर्ट में जारी रही, जिसमें अभियोजन पक्ष ने बहस शुरू की है। यह मामला 2019 में विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अब्दुल्लाह आजम के पास दो पासपोर्ट हैं और उनका विदेश यात्रा में प्रयोग भी हुआ है। इस मुकदमे को निरस्त कराने हेतु सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने पर भी उन्हें राहत नहीं मिली थी।