Azam Khan: इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को राहत, 28 जुलाई तक ट्रायल कोर्ट में अंतिम फैसले पर रोक जारी

Azam Khan gets relief from Allahabad High Court in rampur: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बेदखली प्रकरण में एक बार फिर राहत मिली है। मंगलवार को न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ अंतिम आदेश या फैसला देने पर लगाई गई रोक को 28 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया है।