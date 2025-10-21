भाईचारे को तोड़ने की थी साजिश! ‘आई लव मोहम्मद’ विवाद पर बोले आजम खान, जिला प्रशासन पर कही ये बड़ी बात

इससे पहले, दिवाली के मौके पर आजम खान ने कहा था कि "दीये जलते नहीं हैं, बल्कि रोशन किए जाते हैं।" उनका कहना था कि रोशन किए गए दीये लोगों को ठंडक और राहत पहुंचाते हैं, जबकि जो लोग दीये जलाते हैं, वे कुछ भी जला सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनके आवास पर कई लोग उनसे मिलने आते हैं और उन्हें लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है। आजम खान ने इसे 'हमदर्दी की दवा' बताया और कहा कि लोगों की हमदर्दी उनके लिए सांत्वना का काम कर रही है।