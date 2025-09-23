Azam Khan News: सपा का ‘बड़ा चेहरा’ वापसी पर, यूपी में सियासी समीकरण बदलने को तैयार

Azam khan news return impact up politics: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan), जो अक्तूबर 2023 से सीतापुर जेल में बंद थे, मंगलवार को 23 माह बाद जेल से रिहा होंगे। सियासी विशेषज्ञों का मानना है कि आजम की रिहाई न सिर्फ सपा के लिए बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक नई हलचल लेकर आएगी। आजम का राजनीतिक रसूख रामपुर के अलावा आसपास के जिलों में भी भारी प्रभाव रखता है और उनका फैसला हमेशा पार्टी की दिशा तय करता रहा है।