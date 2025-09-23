Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रामपुर

Azam Khan News: सपा का ‘बड़ा चेहरा’ वापसी पर, यूपी में सियासी समीकरण बदलने को तैयार

Azam Khan News Today Hindi: सपा के बड़े नेता आजम खान (Azam Khan) मंगलवार को 23 महीने बाद जेल से रिहा होंगे। जानिए कैसे उनकी वापसी यूपी की राजनीति में हलचल ला सकती है, आगामी चुनावों पर उनका असर और सपा व भाजपा के लिए संभावित रणनीतियाँ।

रामपुर

Mohd Danish

Sep 23, 2025

azam khan news return impact up election uttar pradesh politics
Azam Khan News: सपा का ‘बड़ा चेहरा’ वापसी पर | Image Source - 'X' @AbdullahAzamMLA

Azam khan news return impact up politics: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan), जो अक्तूबर 2023 से सीतापुर जेल में बंद थे, मंगलवार को 23 माह बाद जेल से रिहा होंगे। सियासी विशेषज्ञों का मानना है कि आजम की रिहाई न सिर्फ सपा के लिए बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक नई हलचल लेकर आएगी। आजम का राजनीतिक रसूख रामपुर के अलावा आसपास के जिलों में भी भारी प्रभाव रखता है और उनका फैसला हमेशा पार्टी की दिशा तय करता रहा है।

जेल के बावजूद बनी रही सियासी पकड़

आजम खान (Azam Khan) का नाम सपा में यूपी के बड़े चेहरे के तौर पर जाना जाता है। रामपुर में प्रत्याशी का ऐलान आजम के कार्यालय से होता रहा है, जबकि लखनऊ में केवल औपचारिक मंजूरी मिलती थी। जेल में रहते हुए भी आजम समय-समय पर सियासत में हलचल लाते रहे। उनके विरोधी न केवल सक्रिय हुए बल्कि आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत भी हुए, बावजूद इसके आजम की लोकप्रियता और कद में कोई कमी नहीं आई।

ये भी पढ़ें

ASP अनुज चौधरी का ट्रांसफर! सांसद बर्क का बड़ा बयान, बोले- उनके जाने के बाद अब संभल में शांति रहेगी
सम्भल
asp anuj chaudhary transfer samajwadi mp remarks Barq sambhal peace

क्या आजम खान (Azam Khan) छोड़ेंगे सपा?

आजम खान (Azam Khan) की रिहाई से पहले ही अटकलें शुरू हो गई हैं कि वह सपा छोड़ सकते हैं और बसपा या आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। जेल में रहते हुए उन्होंने चंद्रशेखर से मुलाकात की है। हालांकि, उनके लंबे राजनीतिक कॅरियर और पहले के ऐलानों को देखें तो यह संभावना कम लगती है, क्योंकि आजम कई बार मंच से यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वे सपा के संस्थापक सदस्य हैं और पार्टी नहीं छोड़ेंगे।

लोकसभा और विधानसभा चुनावों में आजम खान (Azam Khan) की भूमिका

2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों में आजम खान ने अपनी राजनीतिक ताकत का बेहतरीन प्रदर्शन किया। मुरादाबाद में 2024 के चुनाव में उन्होंने एसटी हसन का टिकट कटवाकर अपनी पसंद रुचि वीरा को टिकट दिलाया था। रामपुर में टिकट फाइनल होने से पहले भी आजम खान (Azam Khan) का रुख निर्णायक रहा। यह दर्शाता है कि आजम की राजनीतिक पकड़ कितनी मजबूत है और आने वाले चुनावों में उनका प्रभाव कितना महत्वपूर्ण होगा।

चुनावों में आजम खान (Azam Khan) की भूमिका

यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे और 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। राजनीतिक दल इस समय आजम खान (Azam Khan) के अगले कदम और रणनीति को नफा-नुकसान के नजरिए से देख रहे हैं। सपा के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आजम के सहारे मुस्लिम मतदाताओं को वापस पार्टी में लाया जा सके और भाजपा के लिए यह देखना महत्वपूर्ण है कि आजम की तकरीरों से अपने वोट बैंक का कितना ध्रुवीकरण हो सकता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आजम खान

भारतीय जनता पार्टी

सपा अन्तर्कलह

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 08:26 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / Azam Khan News: सपा का ‘बड़ा चेहरा’ वापसी पर, यूपी में सियासी समीकरण बदलने को तैयार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.