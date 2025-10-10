आजम खान ने मायावती की खुलकर की तारीफ! कहा- वह बड़ी सियासतदान हैं, मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूं; जरूरत पड़ी तो मिल सकते हैं

आजम खान ने जोर देकर कहा कि मायावती “बड़े जनसमूह की नायक और अनुभवी सियासतदान” हैं। मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी नजर में उनकी अहमियत कम नहीं हुई। उनके प्रति स्नेह हमेशा बना रहेगा। आजम ने आगे बताया कि उनके और मायावती के बीच संबंध सिर्फ राजनीतिक नहीं हैं। बल्कि व्यक्तिगत और समाजिक हो सकते हैं। उन्होंने कहा, "हमारी कुछ मानवीय और समाजी जरूरतें भी हो सकती हैं। और जब भी जरूरत होगी। हम मिल सकते हैं।"इसके अलावा आजम ने अपने पुराने रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांशीराम से भी उनका पुराना और गहरा रिश्ता था। उन्होंने कभी भी किसी ऐसे काम की बात नहीं की जो किसी के दिल को ठेस पहुंचाए।