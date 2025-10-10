Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

आजम खान ने मायावती की खुलकर की तारीफ, कहा-‘वह बड़ी सियासतदान हैं, मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूं; जरूरत पड़ी तो मिल सकते हैं'”

जेल से बाहर आने के बाद आजम खान और मायावती की मुलाकात पर अफवाहें तेज हो गई थीं। आजम ने स्पष्ट किया कि उनका संबंध सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत और समाजिक है। उन्होंने खुलकर मायावती की तारीफ करते हुए कहा कि कभी जरूरत पड़ी तो वह मिल सकते हैं।

2 min read

रामपुर

image

Mahendra Tiwari

Oct 10, 2025

मायावती

फोटो सोर्स ट्विटर

आजम खान ने बसपा सुप्रीमो मायावती के उस बयान का जवाब दिया है। जिसमें उन्होंने अफवाहों का खंडन किया था। कि कोई कद्दावर नेता उनकी पार्टी में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। आजम खान ने मायावती की खुलकर की तारीफ करते हुए कहा कि वह बड़ी सियासतदान मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूं। जरूरत पड़ी तो मिल सकते है।

पिछले महीने जेल से बाहर आने के बाद आजम खान के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई थीं। अफवाहें फैल रही थीं कि वे बसपा में शामिल हो सकते हैं। इसके बीच दिल्ली और लखनऊ में मायावती और आजम के बीच मुलाकात भी हुई। हालांकि, दोनों नेताओं ने बार-बार इसे खारिज किया। अब मायावती के लखनऊ में दिए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आजम ने एक मीडिया रिपोर्ट में कहा कि उन्हें दुख हुआ कि किसी माध्यम से उनके बीच अफवाहें पहुंच गईं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मायावती “बड़े जनसमूह की नायक और अनुभवी सियासतदान” हैं। मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी नजर में उनकी अहमियत कम नहीं हुई। उनके प्रति स्नेह हमेशा बना रहेगा। आजम ने आगे बताया कि उनके और मायावती के बीच संबंध सिर्फ राजनीतिक नहीं हैं। बल्कि व्यक्तिगत और समाजिक हो सकते हैं। उन्होंने कहा, "हमारी कुछ मानवीय और समाजी जरूरतें भी हो सकती हैं। और जब भी जरूरत होगी। हम मिल सकते हैं।"इसके अलावा आजम ने अपने पुराने रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांशीराम से भी उनका पुराना और गहरा रिश्ता था। उन्होंने कभी भी किसी ऐसे काम की बात नहीं की जो किसी के दिल को ठेस पहुंचाए।

10 सालों का समय बहुत कठिन रहा

जेल से बाहर आने के बाद के 10 सालों को उन्होंने कठिन बताया। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में उन्हें कई मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा। आने वाले समय में अगर सत्ता में आए तो कोशिश करेंगे कि समाज और राष्ट्र के हित में किसी प्रकार की ऊंच-नीच या शिकायतें न हों।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 01:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / आजम खान ने मायावती की खुलकर की तारीफ, कहा-‘वह बड़ी सियासतदान हैं, मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूं; जरूरत पड़ी तो मिल सकते हैं'”

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

घर-परिवार भूल बैठी मोहब्बत! तीन बच्चों की मां नंदोई के साथ फरार, कोतवाली में कई घंटों चला ड्रामा

wife runs away with brother in law rampur
रामपुर

अखिलेश-आजम की हाथ में हाथ डाले मुलाकात, बंद कमरे में चली लंबी बैठक, बीजेपी पर बरसे सपा मुखिया

Akhilesh Yadav meets azam khan rampur sp unity
रामपुर

आजम खान से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव, रामपुर सांसद को नाराजगी के चलते बरेली में छोड़ा

रामपुर

अखिलेश यादव आज करेंगे आजम खान से मुलाकात, अटकलों पर लगेगा विराम या शुरू होगा नया अध्याय?

akhilesh yadav azam khan meeting rampur political speculations end
रामपुर

‘ईद पर मेरी पत्नी अकेली रो रही थीं…कोई पूछने तक नहीं आया’, आजम खान का छलका दर्द

Azam Khan
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.