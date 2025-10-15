कैसे भरोसा करूं कि वर्दी में पुलिस वाले ही हैं? आजम खान ने वाई-श्रेणी सुरक्षा पर उठाए गंभीर सवाल

आजम खान ने आरोप लगाया कि न तो शासन की ओर से और न ही सुरक्षा देने वाली एजेंसियों की तरफ से उन्हें कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वाई-श्रेणी सुरक्षा व्यवस्था में गाड़ी उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई वाहन नहीं मिला। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया, तो वे कैसे मान लें कि यह सुरक्षा वैध है।