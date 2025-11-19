घर के कंबल से भी महरूम रहे आजम खान: जेल की पहली दो रातें बेचैनी में कटी; सुबह तक करवटें बदलते रहे आजम-अब्दुल्ला

Azam Khan deprived of even blanket home Rampur: रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को पहली दो रातों में चैन नहीं मिला। दोनों बैरक नंबर-1 में मौजूद रहे, जहां जेल प्रशासन ने घर से आए कंबल, चादर और खाना अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी। जेल के पतले कंबल और साधारण बिस्तर के कारण आजम पूरी रात करवटें बदलते रहे। घरवालों ने बार-बार गुहार लगाई, लेकिन सुरक्षा नियमों के चलते अधिकारियों ने साफ इनकार कर दिया।