आजम खान का Y सुरक्षा से इनकार! कहा- अपराधी नहीं हूं… वक्त और गली का पता नहीं, जिंदगी किसी भी मोड़ पर रुक सकती है

Azam khan refuses y category security: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान ने एक बार फिर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। सरकार की ओर से प्रस्तावित वाई श्रेणी सुरक्षा स्वीकार करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक सरकार की तरफ से लिखित आदेश नहीं मिल जाता, तब तक वह सुरक्षा नहीं लेंगे। जेल से रिहाई के बाद आजम खान ने कहा कि उन्हें किसी भी तरह का कोई आधिकारिक पत्र या दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ है।