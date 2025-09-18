UP Politics: आजम खान की रिहाई सपा के लिए वरदान या अभिशाप? जानें 2027 विधानसभा चुनाव से पहले के समीकरण

आजम खान का राजनीतिक सफर संघर्ष और विवादों से भरा रहा है। 1980 के दशक में रामपुर के नवाब परिवार को चुनौती देकर वे मज़दूरों और रिक्शा चालकों के नेता के रूप में उभरे। लेकिन 2019 के बाद उन पर दर्ज 100 से ज़्यादा मुकदमों, भूमि हड़पने से लेकर नफरत फैलाने तक ने उनकी सियासी छवि को धूमिल कर दिया। जेल जाने के बाद रामपुर सीट पर बीजेपी ने कब्ज़ा जमाया और 2024 लोकसभा चुनावों में भी उन्हें किनारे कर दिया गया।