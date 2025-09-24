“बेवकूफ हूं, लेकिन इतना भी नहीं” : बसपा में शामिल होने की अटकलों पर जानें क्या बोले आजम खान?

Azam Khan on BSP Joining: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आखिरकार लगभग दो साल बाद जेल से रिहा हुए। मंगलवार को जैसे ही वे सीतापुर कारागार से बाहर निकले, समाजवादी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जगह-जगह फूल मालाओं और नारों के बीच उनका कारवां रामपुर की ओर बढ़ा। उनकी रिहाई के साथ ही यूपी की राजनीति में नई हलचल देखने को मिली।