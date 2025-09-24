Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रामपुर

“बेवकूफ हूं, लेकिन इतना भी नहीं” : बसपा में शामिल होने की अटकलों पर जानें क्या बोले आजम खान?

Azam Khan News: दो साल बाद जेल से रिहा हुए समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ने बसपा में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ कहा- “बेवकूफ हूं, लेकिन इतना भी नहीं।”

रामपुर

Mohd Danish

Sep 24, 2025

azam khan released from jail denies joining bsp calls rumors fake
“बेवकूफ हूं, लेकिन इतना भी नहीं” : Image Source - 'X'

Azam Khan on BSP Joining: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आखिरकार लगभग दो साल बाद जेल से रिहा हुए। मंगलवार को जैसे ही वे सीतापुर कारागार से बाहर निकले, समाजवादी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जगह-जगह फूल मालाओं और नारों के बीच उनका कारवां रामपुर की ओर बढ़ा। उनकी रिहाई के साथ ही यूपी की राजनीति में नई हलचल देखने को मिली।

मीडिया से बातचीत में दिया साफ जवाब

बुधवार को आजम खान ने मीडिया से रूबरू होते हुए अपने राजनीतिक भविष्य पर खुलकर बातचीत की। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे बहुजन समाज पार्टी (BSP) के संपर्क में हैं, तो उन्होंने मुस्कराते हुए कहा - “बेवकूफ हूं, लेकिन इतना भी नहीं।” उन्होंने दो टूक कहा कि समाजवादी पार्टी छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है और वे हमेशा सपा के साथ रहे हैं।

ये भी पढ़ें

प्यार में अंधी हुई मुरादाबाद की स्वाति! क्राइम पेट्रोल देख रची पूरे परिवार को खत्म करने की साजिश, पुलिस भी हैरान
मुरादाबाद
moradabad swati crime petrol inspired murder family conspiracy

मुकदमों पर क्या बोले आजम?

अपने ऊपर चल रहे मुकदमों को लेकर आजम खान ने कहा कि अगर उन मामलों में कोई दम होता, तो वे आज जेल से बाहर नहीं होते। उन्होंने विश्वास जताया कि छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें न्याय मिलेगा और एक दिन वे बेदाग साबित होंगे।

2027 की राजनीति पर टिप्पणी

जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या 2027 में सपा की सरकार बनेगी, तो आजम खान ने स्पष्ट कहा - “मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। राजनीति में समय ही तय करता है कि कौन सत्ता में आएगा और कौन नहीं।” हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि सपा ही जनता की असली आवाज है और उसका भविष्य उज्ज्वल है।

शिवपाल यादव ने बताया अफवाह

आजम खान के बसपा में जाने की चर्चाओं पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अफवाह है। “आजम खान हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं और रहेंगे। पार्टी और नेतृत्व ने हमेशा उनका साथ दिया है और आगे भी उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा।”

भाजपा पर उठे सवालों को किया खारिज

आजम खान की रिहाई पर भाजपा की भूमिका को लेकर जब सवाल उठे, तो समाजवादी खेमे ने इसे सिरे से नकारा। इस मुद्दे पर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने कहा – “आजम खान को जेल भेजने या छुड़ाने में भाजपा का कोई हाथ नहीं था। अगर वे भविष्य में फिर जेल जाते हैं तो उसका भी भाजपा से कोई संबंध नहीं होगा।”

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आजम खान

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 06:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / “बेवकूफ हूं, लेकिन इतना भी नहीं” : बसपा में शामिल होने की अटकलों पर जानें क्या बोले आजम खान?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.