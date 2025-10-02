रामपुर में बोले आजम खान- सेवा से चाहिए निजात, अखिलेश के नाम से परहेज; सेहत और मुकदमों पर ध्यान

रामपुर में बोले आजम खान- सेवा से चाहिए निजात | Image Source - 'X' @AbdullahAzamMLA
Azam Khan statement avoid akhilesh name in Rampur: रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा कि उनका सबसे बड़ा फैसला अब अपनी सेहत सुधारने और जिम्मेदारियों को कम करने का है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें “सेवा करने से निजात” चाहिए और अब उनका ध्यान सिर्फ अपने स्वास्थ्य और निजी दायित्वों पर रहेगा।
अपने संबोधन में आजम खान ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम सीधे तौर पर लेने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि उनका किसी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करने का इरादा नहीं है। फिलहाल वे केवल अपनी सेहत और अपने मुकदमों को लेकर चिंतित हैं।
आजम खान ने बताया कि उन पर साढ़े तीन सौ से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि इन मामलों में कोई रिश्वत, भ्रष्टाचार या बेईमानी शामिल नहीं है। बल्कि उन पर “मुर्गी डकैत, बकरी डकैत, किताब डकैत और फर्नीचर डकैत” जैसे अजीबो-गरीब केस लगाए गए हैं, जिनसे वे निपटने के लिए तैयार हैं।
उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अदालत में उन्हें अपनी “मरी हुई मां को भी पेश करना है”, जो उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने इसे न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य के तौर पर पेश किया और कहा कि यह मुकदमे उन्हें अल्लाह की तरफ से मिले हैं।
आजम खान ने आगे कहा कि इस कठिन दौर में सिर्फ अल्लाह ही मदद कर सकते हैं। उन्होंने समर्थकों और आम जनता से अपील की कि वे भी अपनी सेहत का ख्याल रखें। उन्होंने कहा—“हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है, आप भी खुश रहें और हमें भी खुश रहने दें।”
बड़ी खबरेंView All
रामपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग