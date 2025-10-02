रामपुर में बोले आजम खान- सेवा से चाहिए निजात, अखिलेश के नाम से परहेज; सेहत और मुकदमों पर ध्यान

Azam Khan statement avoid akhilesh name in Rampur: रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा कि उनका सबसे बड़ा फैसला अब अपनी सेहत सुधारने और जिम्मेदारियों को कम करने का है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें “सेवा करने से निजात” चाहिए और अब उनका ध्यान सिर्फ अपने स्वास्थ्य और निजी दायित्वों पर रहेगा।