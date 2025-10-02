Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

रामपुर में बोले आजम खान- सेवा से चाहिए निजात, अखिलेश के नाम से परहेज; सेहत और मुकदमों पर ध्यान

Azam Khan News Rampur: सपा नेता आजम खान ने कहा कि उनका ध्यान अब केवल अपनी सेहत और मुकदमों पर रहेगा। उन्होंने सेवा से निजात की बात कही और अखिलेश यादव का नाम लेने से परहेज किया।

less than 1 minute read

रामपुर

image

Mohd Danish

Oct 02, 2025

azam khan statement health focus court cases avoid akhilesh name rampur

रामपुर में बोले आजम खान- सेवा से चाहिए निजात | Image Source - 'X' @AbdullahAzamMLA

Azam Khan statement avoid akhilesh name in Rampur: रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा कि उनका सबसे बड़ा फैसला अब अपनी सेहत सुधारने और जिम्मेदारियों को कम करने का है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें “सेवा करने से निजात” चाहिए और अब उनका ध्यान सिर्फ अपने स्वास्थ्य और निजी दायित्वों पर रहेगा।

अखिलेश यादव का नाम लेने से परहेज

अपने संबोधन में आजम खान ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम सीधे तौर पर लेने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि उनका किसी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करने का इरादा नहीं है। फिलहाल वे केवल अपनी सेहत और अपने मुकदमों को लेकर चिंतित हैं।

300 से ज्यादा मुकदमों का बोझ

आजम खान ने बताया कि उन पर साढ़े तीन सौ से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि इन मामलों में कोई रिश्वत, भ्रष्टाचार या बेईमानी शामिल नहीं है। बल्कि उन पर “मुर्गी डकैत, बकरी डकैत, किताब डकैत और फर्नीचर डकैत” जैसे अजीबो-गरीब केस लगाए गए हैं, जिनसे वे निपटने के लिए तैयार हैं।

मृत मां को कोर्ट में पेश करने की बात कही

उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अदालत में उन्हें अपनी “मरी हुई मां को भी पेश करना है”, जो उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने इसे न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य के तौर पर पेश किया और कहा कि यह मुकदमे उन्हें अल्लाह की तरफ से मिले हैं।

अल्लाह से मदद की उम्मीद जताई

आजम खान ने आगे कहा कि इस कठिन दौर में सिर्फ अल्लाह ही मदद कर सकते हैं। उन्होंने समर्थकों और आम जनता से अपील की कि वे भी अपनी सेहत का ख्याल रखें। उन्होंने कहा—“हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है, आप भी खुश रहें और हमें भी खुश रहने दें।”

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आजम खान

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

02 Oct 2025 07:38 am

Published on:

02 Oct 2025 07:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / रामपुर में बोले आजम खान- सेवा से चाहिए निजात, अखिलेश के नाम से परहेज; सेहत और मुकदमों पर ध्यान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Politics: रामपुर में भावुक हुए आजम खान, बोले- मेरे अंदर मक्कारी नहीं, मैंने हमेशा ईमानदारी से निभाई है राजनीति

azam khan statement rampur up politics allegations response
रामपुर

जेल से लौटे आजम खान का खुलासा! “मैं सियासत में नहीं आया, मजबूरी में आया, मुलायम सिंह यादव की वफा पर दिया सबक

azam khan political revelation jail mulayam akilesh yadav rampur
रामपुर

‘हम तो छोटी गली के खादिम, बड़े नेता आए तो अच्छा लगेगा’, अखिलेश के आगमन पर आजम खान का तंज

azam khan taunt akilesh yadav rampur visit health jail experience
रामपुर

जेल में आजम को जहर देने की खबर सच या झूठ? खुद ही बताई पूरी बात… कहा- मैं तो रोटी और अचार!

रामपुर

पूर्व सांसद का दावा, आजम और उनके परिवार को जेल में ‘स्लो पॉइजन’ देकर मारने की रची गई थी साजिश

रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.