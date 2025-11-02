रामपुर में बोले आजम खान- हाईवे पर गाड़ी रोक दूं तो ट्रैफिक थम जाता है, नवाब परिवार पर जमकर बरसे; बिहार चुनाव को लेकर..

हाईवे पर गाड़ी रोक दूं तो ट्रैफिक थम जाता है | Image Source - 'X' @AbdullahAzamMLA
Azam khan statement nawab family in Rampur: सपा नेता आजम खान ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि उनसे दुश्मनी रखने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा में कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत नहीं रही। आजम ने दावा किया कि उन्होंने दो बार कुंभ का सफल आयोजन कराया और हमेशा जनता के हित में काम किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई उनका दुश्मन भी है तो अधिकतम उनकी जान ले सकता है, परंतु मारने वाले से बड़ा ऊपरवाला है, जो हर बार बचा लेता है।
आजम खान ने नवाब परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस परिवार पर कभी प्रभाव का आरोप लगाया जाता था, आज उसी परिवार की स्थिति यह है कि लोग उन्हें पूछते भी नहीं। उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्य अलग-अलग पार्टियों में बंट चुके हैं, कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में और एक सदस्य पीले गमछे वाली पार्टी में चला गया। आजम ने तंज कसते हुए कहा कि एक घर में छह-छह पार्टियां होना ही सबकुछ बयां कर देता है।
सपा नेता ने कहा कि नवाब परिवार के पिता से लेकर बेटे तक, जब भी चुनाव हुआ है, उनकी जमानतें तक जब्त हो गईं। उन्होंने याद दिलाया कि एक चुनाव में उनके प्रतिद्वंद्वी को मुश्किल से ढाई सौ वोट मिले थे, जो यह दिखाता है कि जनता किसे अपना प्रतिनिधि मानती है। आजम ने इसे राजनीतिक इतिहास का महत्वपूर्ण तथ्य बताते हुए कहा कि उनके रिकॉर्ड की बराबरी करना आसान नहीं।
बिहार विधानसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए आजम खान ने कहा कि चुनावी माहौल के बाद सामाजिक तनाव कम होंगे और नफरतों में कमी आएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनावों के परिणाम राजनीतिक दलों के बीच दूरी को घटाएंगे और माहौल अपेक्षाकृत शांत होगा। आजम के अनुसार समाज का असली हित चुनावों के बाद की एकजुटता में ही है।
अपने राजनीतिक इतिहास का उल्लेख करते हुए आजम खान ने कहा कि जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, वह देश की राजनीति में शायद ही किसी और नेता के पास हो। उन्होंने कहा कि कई नेता क्षेत्र बदलकर सात-आठ बार जीतते होंगे, लेकिन एक ही क्षेत्र से 13–14 बार जनता का विश्वास पाना एक अलग ही मिसाल है। आजम ने इसे जनता का भरोसा बताया, जिसे उन्होंने जीवनभर कायम रखने का प्रयास किया।
अपनी जनप्रियता के बारे में बोलते हुए आजम खान ने कहा कि आज भी लोगों का समर्थन उनके साथ है। उन्होंने चुटीले अंदाज़ में कहा कि यदि वे हाईवे पर अपनी गाड़ी रोक दें, तो वहां जाम लग जाता है। यह उनकी लोकप्रियता का संकेत है, जिसे उन्होंने दशकों की राजनीति में अर्जित किया है। आजम ने कहा कि जनता के प्यार और विश्वास को वे सबसे बड़ा सम्मान मानते हैं।
