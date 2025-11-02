रामपुर में बोले आजम खान- हाईवे पर गाड़ी रोक दूं तो ट्रैफिक थम जाता है, नवाब परिवार पर जमकर बरसे; बिहार चुनाव को लेकर..

Azam khan statement nawab family in Rampur: सपा नेता आजम खान ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि उनसे दुश्मनी रखने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा में कभी किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत नहीं रही। आजम ने दावा किया कि उन्होंने दो बार कुंभ का सफल आयोजन कराया और हमेशा जनता के हित में काम किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई उनका दुश्मन भी है तो अधिकतम उनकी जान ले सकता है, परंतु मारने वाले से बड़ा ऊपरवाला है, जो हर बार बचा लेता है।