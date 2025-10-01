UP Politics: रामपुर में भावुक हुए आजम खान, बोले- मेरे अंदर मक्कारी नहीं, मैंने हमेशा ईमानदारी से निभाई है राजनीति

UP Politics: रामपुर में भावुक हुए आजम खान | Image Source - 'X'
Azam Khan statement in up politics: रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने अपने समर्थकों से मुलाकात के दौरान मीडिया के सामने खुलकर बात की। उन्होंने अपने ऊपर लगे जमीन कब्जाने और ज्यादती जैसे आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया और साफ कहा कि “मैं जुल्म कर ही नहीं सकता।” आजम खान ने भावुक लहजे में कहा कि राजनीति में उन्होंने हमेशा दिल से काम किया है, कभी भी मक्कारी या धोखा नहीं दिया।
दिल्ली से चेकअप कराने के बाद आजम खान रामपुर पहुंचे। यहां उन्होंने समर्थकों से मुलाकात की और उनके घरों तक जाकर हालचाल लिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि “मैंने कभी ज्यादती नहीं की। अगर एक भी ज्यादती साबित हो जाए तो मैं सारी ज्यादतियों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं।”
आजम खां ने कहा कि उन्होंने हमेशा अपने मालिक को हाजिर-नाजिर मानकर राजनीति की है। उन्होंने दोहराया कि “अगर मेरी कलम से कभी किसी धर्म या जाति के नाम पर नाइंसाफी हुई हो तो अल्लाह मुझे माफ न करे।” उनके मुताबिक, वह सरकार में इसलिए रहे ताकि लोगों के लिए अच्छा काम कर सकें।
आजम खां ने कहा कि उनका घर एक छोटी सी गली में बना हुआ है। इस दौरान आयकर विभाग, सीबीआई और कई जांच एजेंसियों ने छापेमारी की लेकिन कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। उन्होंने दोहराया कि उनका दामन साफ है और यही उनकी असली ताकत है।
जमीन कब्जाने के आरोपों पर आजम खान ने कहा कि जिन जमीनों का मामला उठाया जा रहा है, वह सरकारी जमीनें थीं। इन जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनाए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि “अगर सरकार ने वहां गरीबों के घर बनवाए तो इसमें मेरा क्या दोष?” उनका दावा है कि उन्होंने रामपुर को दुनिया के नक्शे पर लाने का काम किया है।
दूसरे दल में जाने की संभावनाओं को पूरी तरह नकारते हुए उन्होंने साफ कहा कि “हम न किसी को धोखा देंगे और न ही धोखा खाएंगे।” उन्होंने कहा कि हम साफ-सुथरे इंसान हैं और दिल से राजनीति करते हैं, दिमाग से नहीं। अगर दिमाग से राजनीति करते तो आज उनकी हालत कुछ और होती।
रामपुर
उत्तर प्रदेश
