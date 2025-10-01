UP Politics: रामपुर में भावुक हुए आजम खान, बोले- मेरे अंदर मक्कारी नहीं, मैंने हमेशा ईमानदारी से निभाई है राजनीति

Azam Khan statement in up politics: रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने अपने समर्थकों से मुलाकात के दौरान मीडिया के सामने खुलकर बात की। उन्होंने अपने ऊपर लगे जमीन कब्जाने और ज्यादती जैसे आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया और साफ कहा कि “मैं जुल्म कर ही नहीं सकता।” आजम खान ने भावुक लहजे में कहा कि राजनीति में उन्होंने हमेशा दिल से काम किया है, कभी भी मक्कारी या धोखा नहीं दिया।