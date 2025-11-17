Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

आजम खान और अब्दुल्ला पर दो पैन कार्ड केस में फैसला जल्द: दोनों पक्षों की बहस पूरी, निर्णय पर टिकी सबकी निगाहें

Azam Khan News: सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड वाले मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। छह साल पुराने इस केस में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है।

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Mohd Danish

Nov 17, 2025

azam khan two pan card case verdict today mp mla court decision

आजम खान और अब्दुल्ला पर दो पैन कार्ड केस में फैसला जल्द | Image Source - 'X' @yadavakhilesh

Two pan card case: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके परिवार से जुड़े बहुचर्चित दो पैन कार्ड मामले में आज एमपी-एमएलए कोर्ट फैसला सुना सकती है। इस मामले पर न सिर्फ सपा कार्यकर्ताओं की निगाहें टिकी हैं, बल्कि विरोधी दल भी इस फैसले पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। लंबे समय से चल रहे इस केस में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है और अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है। यह फैसला तय करेगा कि आजम खां और उनके परिवार को राहत मिलेगी या उनकी मुसीबतें एक बार फिर बढ़ेंगी।

अब्दुल्ला आजम पर दो अलग जन्मतिथियों से पैन कार्ड बनवाने का आरोप

यह मामला छह वर्ष पहले शुरू हुआ था, जब भाजपा के शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए। शिकायत के अनुसार, एक पैन कार्ड में जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है, जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 की जन्मतिथि दर्ज है। आरोप यह भी है कि इन दस्तावेज़ों का न सिर्फ गलत आधार पर निर्माण किया गया, बल्कि उन्हें उपयोग में भी लाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विस्तृत जांच की और आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया, जिसमें आजम खां को भी आरोपी बनाया गया है।

एमपी-एमएलए कोर्ट में फैसला

मामला वर्तमान में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में विचाराधीन है, जहां पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है। तर्क-वितर्क समाप्त होने के बाद अदालत ने सोमवार का दिन निर्णय के लिए निर्धारित किया है। आजम खां के लिए यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होगा कि उनके राजनीतिक और कानूनी रास्ते में आगे चुनौतियाँ बढ़ेंगी या राहत के दरवाजे खुलेंगे। राजनीतिक हलकों में भी इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हैं और सभी की नजरें कोर्ट के निर्णय पर टिकी हुई हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अब्दुल्लाह आजम खान

आजम खान

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 01:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / आजम खान और अब्दुल्ला पर दो पैन कार्ड केस में फैसला जल्द: दोनों पक्षों की बहस पूरी, निर्णय पर टिकी सबकी निगाहें

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, बदायूं के एक ही परिवार के 12 लोग घायल, बोलेरो के उड़ गए परखच्चे

rampur accident badaun family bolero crash 12 injured
रामपुर

हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी… शादी के 16 दिन बाद डेंगू ने छीनी खुशियां, नई नवेली दुल्हन की मौत से मातम

newlywed bride dies of dengue after 16 days of marriage in rampur
रामपुर

आजम खान हेट स्पीच मामले में दोषमुक्त, कोर्ट के बाहर बोले- बेगुनाह को आखिरकार मिला न्याय

azam khan het speech case rampur court verdict 2025
रामपुर

बेटा करोड़पति, बाप को खैरात? पूर्व सहयोगी का तंज; आजम खान को भेजा 500 रुपए का मनीऑर्डर, उठाए कई कड़े सवाल

azam khan money order controversy abdullah azam property claims
रामपुर

रात में प्रेमिका के घर घुसा प्रेमी… परिजनों ने रंगे हाथों दबोचा, शोर मचते ही मोहल्ले में मचा हंगामा

secret night visit lover caught rampur
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.