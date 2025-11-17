आजम खान और अब्दुल्ला पर दो पैन कार्ड केस में फैसला जल्द: दोनों पक्षों की बहस पूरी, निर्णय पर टिकी सबकी निगाहें

यह मामला छह वर्ष पहले शुरू हुआ था, जब भाजपा के शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए। शिकायत के अनुसार, एक पैन कार्ड में जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज है, जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 की जन्मतिथि दर्ज है। आरोप यह भी है कि इन दस्तावेज़ों का न सिर्फ गलत आधार पर निर्माण किया गया, बल्कि उन्हें उपयोग में भी लाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विस्तृत जांच की और आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया, जिसमें आजम खां को भी आरोपी बनाया गया है।