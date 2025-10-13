UP Politics: रामपुर में सियासी संग्राम! आजम खान के तंज पर भड़के नदवी, तुर्क बिरादरी में बढ़ी बेचैनी

UP Politics News Hindi: सपा के वरिष्ठ नेता और रामपुर की राजनीति के केंद्र माने जाने वाले आजम खान के जेल से रिहा होने के बाद जिले की सियासी फिज़ा एक बार फिर तपने लगी है। वार-पलटवार का दौर तेज है। मौलाना मोहिब्बुल्लाह नदवी, जो लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं, अब खुलकर आजम खान के खिलाफ बोल रहे हैं। आजम के तंज ने नदवी को मुखर बना दिया है और अब वह सीधे सपा की अंदरूनी राजनीति में बिगुल फूंक चुके हैं, जिससे समाजवादी पार्टी के भीतर दो फाड़ की आशंका गहराने लगी है।