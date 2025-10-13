Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

UP Politics: रामपुर में सियासी संग्राम! आजम खान के तंज पर भड़के नदवी, तुर्क बिरादरी में बढ़ी बेचैनी

UP Politics: रामपुर की सियासत में आजम खान और मौलाना मोहिब्बुल्लाह नदवी आमने-सामने हैं। जेल से रिहाई के बाद आजम के तंज और नदवी के बागी तेवर से सपा में दरार की चर्चा तेज हो गई है। तुर्क बिरादरी की नाराजगी ने आगामी चुनावों की दिशा को लेकर सियासी माहौल गरमा दिया है।

2 min read

रामपुर

image

Mohd Danish

Oct 13, 2025

azam khan vs nadvi rampur samajwadi party up politics news

UP Politics: रामपुर में सियासी संग्राम! Image Source - 'X'

UP Politics News Hindi: सपा के वरिष्ठ नेता और रामपुर की राजनीति के केंद्र माने जाने वाले आजम खान के जेल से रिहा होने के बाद जिले की सियासी फिज़ा एक बार फिर तपने लगी है। वार-पलटवार का दौर तेज है। मौलाना मोहिब्बुल्लाह नदवी, जो लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं, अब खुलकर आजम खान के खिलाफ बोल रहे हैं। आजम के तंज ने नदवी को मुखर बना दिया है और अब वह सीधे सपा की अंदरूनी राजनीति में बिगुल फूंक चुके हैं, जिससे समाजवादी पार्टी के भीतर दो फाड़ की आशंका गहराने लगी है।

तुर्क बिरादरी बनेगी संतुलन की कुंजी

रामपुर की राजनीति में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं और उनमें भी तुर्क बिरादरी की हिस्सेदारी सबसे अधिक मानी जाती है। अब तक इस बिरादरी का झुकाव सपा की ओर रहा है, लेकिन मौजूदा विवाद ने समीकरणों को अस्थिर कर दिया है। संसद में प्रवेश करने वाले पहले तुर्क बिरादरी के प्रतिनिधि मोहिब्बुल्लाह नदवी का विरोध अगर जारी रहता है, तो यह बिरादरी के मतदाताओं को दो हिस्सों में बांट सकता है, जिससे सपा के लिए बड़ा झटका तय है।

अखिलेश संग समीकरण और आजम की चुप्पी

दिलचस्प यह है कि नदवी अपने बयानों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तारीफ करते नहीं थकते। वे खुद को संगठन के प्रति वफादार बताने की कोशिश कर रहे हैं। पर दूसरी ओर, आजम खान की चुप्पी सबको हैरान कर रही है। मीडिया के सवालों पर आजम ने साफ कहा कि वह इस मामले पर बोलना नहीं चाहते। सवाल वही है क्या यह चुप्पी तूफान से पहले की शांति है? अगर तुर्क बिरादरी नाराज़ हुई, तो आने वाले चुनावों में इसके गंभीर नतीजे देखने को मिल सकते हैं।

नदवी के टिकट से सुलगा विवाद

रामपुर में सियासी मतभेदों की शुरुआत 2024 लोकसभा चुनाव से हुई, जब आजम खान ने अखिलेश यादव को इस सीट से चुनाव लड़ने का निमंत्रण दिया था। अखिलेश ने इंकार किया तो आजम के करीबी आसिम राजा और अजय सागर ने चुनाव बहिष्कार की बात कही। इस बीच सपा हाईकमान ने संसद की मस्जिद के इमाम मौलाना मोहिब्बुल्लाह नदवी को टिकट देकर मैदान में उतार दिया और वे ऐतिहासिक जीत दर्ज कर संसद पहुंचे। यहीं से आजम खान की नाराजगी की जड़ें मजबूत हो गईं, जो आज बगावत की शक्ल ले रही हैं।

17 लाख वोटरों में सियासी संतुलन की तलाश

रामपुर लोकसभा सीट पर कुल लगभग 17 लाख 25 हजार मतदाता हैं, जिनमें मुस्लिमों की संख्या करीब 9 लाख 22 हजार के आसपास है। इनमें तुर्क बिरादरी के 2 लाख 19 हजार, अंसारी 1 लाख 26 हजार, पठान 1 लाख 25 हजार और अल्वी व शेख मिलकर लाखों वोटों का असर रखते हैं। हिंदू मतदाताओं की संख्या लगभग 7 लाख 94 हजार है। ऐसे में वोटों का यह बारीक गणित बताता है कि सियासी समीकरणों में किसी एक समुदाय की हल्की नाराजगी भी नतीजों को हिला सकती है।

रामपुर की सियासत में अगली चाल किसकी होगी?

फिलहाल जुबानी जंग थमी जरूर है, लेकिन तनाव की परतें गहराई में हैं। आजम की चुप्पी और नदवी के तेवर दोनों सवाल खड़े कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों में सपा का किला संभल पाएगा या नहीं। रामपुर की गलियों में चर्चाएं गर्म हैं कि अगर तुर्क बिरादरी ने नाराजगी दिखाई, तो यह सपा की सबसे बड़ी हार साबित हो सकती है। फ़िलहाल सभी निगाहें इस राजनीतिक पहेली के अगले मोड़ पर टिक गई हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आजम खान

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 08:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / UP Politics: रामपुर में सियासी संग्राम! आजम खान के तंज पर भड़के नदवी, तुर्क बिरादरी में बढ़ी बेचैनी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Azam Khan Security: आजम खान की ‘वाई श्रेणी’ सुरक्षा बहाल- 23 महीने बाद लौटी पुरानी सुरक्षा व्यवस्था, UP सरकार का फैसला चर्चा में

सपा नेता आजम खान को फिर मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा (फोटो सोर्स : Facebook )
रामपुर

सांसद नदवी ने आजम खान पर बोला हमला, बोले- जया प्रदा वाले ख्वाब देख रहे हैं लोग; ओछी हरकतों और धमकियों से डरने से किया इंकार

rampur mp nadvi criticism azam khan threats political statement
रामपुर

सांसद नदवी का आजम खान पर कटाक्ष, कहा- चाहे कोई पहचानें या न पहचाने, हमने तो उनके लिए दिल से दुआ की थी

azam khan sp mla nadvi reply bsp controversy rampur
रामपुर

आजम खान ने मायावती की खुलकर की तारीफ! कहा- वह बड़ी सियासतदान हैं, मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूं; जरूरत पड़ी तो मिल सकते हैं

मायावती
रामपुर

घर-परिवार भूल बैठी मोहब्बत! तीन बच्चों की मां नंदोई के साथ फरार, कोतवाली में कई घंटों चला ड्रामा

wife runs away with brother in law rampur
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.