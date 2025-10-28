100 केस वाले की कैसी रिहाई? नवाबों का तंज, आजम बोले- रामपुर को गांव से शहर मैंने बनाया, नवाबों ने सिर्फ शाही गेट छोड़े

आज़म खान ने भी चुप्पी नहीं साधी। रिहा होने के बाद पहले इंटरव्यू में उन्होंने कहा, “1980 में मिकी मियां के लोग पूरे बूथ लूट लिया करते थे। मैंने आवाज उठाई तो मेरे सीने पर 8-10 तमंचे रख दिए गए।” उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ही रामपुर को एक असली शहर का रूप दिया। नवाबों के दौर में यहां सिर्फ खपरैल के घर थे। मैंने नाले, सड़कें और इमारतें बनवाईं। उधर, नवाब परिवार ने उनके बेटे अब्दुल्ला खान पर फर्जी प्रमाणपत्र का केस दर्ज कराया था, जिसके चलते अब्दुल्ला की विधायकी भी रद्द हो गई।