डेंगू का खतरा बढ़ा! अब तक 14 मरीजों की पुष्टि, ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहा बुखार का प्रकोप

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. बी.सी. सक्सेना ने डेंगू से बचाव के लिए अहम सुझाव दिए। उन्होंने बताया कि डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसलिए दिन के समय भी सतर्क रहें। घर के आसपास या भीतर पानी जमा न होने दें। कूलर, टायर, गमले, और टंकियों में पानी रुकने न दें। यदि पानी जमा है तो उसमें मिट्टी का तेल डालें ताकि मच्छर पनप न सकें। मच्छरदानी का प्रयोग करें, पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें और बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं तथा खून में प्लेटलेट्स की जांच अवश्य कराएं।