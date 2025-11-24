Patrika LogoSwitch to English

रामपुर

जेल में सुविधाएं क्यों? रामपुर में गरजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, आजम खान पर बोला हमला

Keshav Prasad Maurya Attacks on Azam Khan: रामपुर दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और आजम खान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अपराधियों को जेल में सुविधाओं की मांग कैसी।

रामपुर

image

Mohd Danish

Nov 24, 2025

Deputy CM Keshav Prasad Maurya attacks azam khan on jail facilities rampur

रामपुर में गरजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य | Image Source - 'X' @kpmaurya1bjp

Deputy CM Keshav Prasad Maurya roared in Rampur:रामपुर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को सपा और आजम खान पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अपराधियों के लिए जेल में सुविधाओं की मांग करना न्याय के सिद्धांतों का अपमान है। यह राजनीति का अपराधीकरण है, जिसे समाज अब स्वीकार नहीं करेगा।

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एसआईआर से विशेष रूप से सपा मुखिया अखिलेश यादव और आजम खान का परिवार मायूस है क्योंकि अब फर्जी वोटर सूची और गलत लाभ लेने वालों की सच्चाई सामने आ रही है।

एसआईआर पर विपक्ष की चिंता पर कटाक्ष

मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्षी दल एसआईआर को लेकर बेवजह भ्रम फैला रहे हैं। यदि उन्हें समय बढ़वाना है, तो चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, न कि राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए। मौर्य ने साफ कहा कि कोई भी मतदाता सूची में दो स्थानों पर दर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह निर्वाचन की पारदर्शिता के खिलाफ है।

2027 के चुनाव को लेकर बड़ा दावा

डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और 2027 के विधानसभा चुनाव में एनडीए 2017 का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। उन्होंने दावा किया कि यूपी में घुसपैठियों को बढ़ावा देने वालों की पहचान हो चुकी है। कांग्रेस और सपा ने उन्हें न सिर्फ शरण दी, बल्कि वोटर लिस्ट में नाम भी जुड़वा दिए।

घुसपैठियों पर सख्ती का ऐलान

मौर्य ने कहा कि सरकार देश में घुसपैठियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया तेज है। उन्होंने सपा पर परिवारवाद और अपराधी तत्वों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि जनता अब ऐसे तत्वों को पहचान चुकी है।

वंदेमातरम का विरोध करने वालों पर टिप्पणी

उन्होंने कहा कि जब वंदेमातरम के नारे से अंग्रेज भाग सकते हैं, तो अब इसके विरोधियों को भी देश छोड़ना होगा। मौर्य ने कहा कि मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है।

बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में बदलाव की बारी

उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव परिणाम के बाद विपक्षी दलों की नींद उड़ी हुई है, खासकर अखिलेश यादव और आजम खान की। अब पश्चिम बंगाल में ‘जंगलराज खत्म करने’ की तैयारी है और यूपी में 2027 की जीत सुनिश्चित है।

Published on:

24 Nov 2025 08:19 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / जेल में सुविधाएं क्यों? रामपुर में गरजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, आजम खान पर बोला हमला

