जेल में सुविधाएं क्यों? रामपुर में गरजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, आजम खान पर बोला हमला

रामपुर में गरजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य
Deputy CM Keshav Prasad Maurya roared in Rampur:रामपुर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को सपा और आजम खान पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अपराधियों के लिए जेल में सुविधाओं की मांग करना न्याय के सिद्धांतों का अपमान है। यह राजनीति का अपराधीकरण है, जिसे समाज अब स्वीकार नहीं करेगा।
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एसआईआर से विशेष रूप से सपा मुखिया अखिलेश यादव और आजम खान का परिवार मायूस है क्योंकि अब फर्जी वोटर सूची और गलत लाभ लेने वालों की सच्चाई सामने आ रही है।
मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्षी दल एसआईआर को लेकर बेवजह भ्रम फैला रहे हैं। यदि उन्हें समय बढ़वाना है, तो चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, न कि राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए। मौर्य ने साफ कहा कि कोई भी मतदाता सूची में दो स्थानों पर दर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह निर्वाचन की पारदर्शिता के खिलाफ है।
डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और 2027 के विधानसभा चुनाव में एनडीए 2017 का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। उन्होंने दावा किया कि यूपी में घुसपैठियों को बढ़ावा देने वालों की पहचान हो चुकी है। कांग्रेस और सपा ने उन्हें न सिर्फ शरण दी, बल्कि वोटर लिस्ट में नाम भी जुड़वा दिए।
मौर्य ने कहा कि सरकार देश में घुसपैठियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया तेज है। उन्होंने सपा पर परिवारवाद और अपराधी तत्वों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि जनता अब ऐसे तत्वों को पहचान चुकी है।
उन्होंने कहा कि जब वंदेमातरम के नारे से अंग्रेज भाग सकते हैं, तो अब इसके विरोधियों को भी देश छोड़ना होगा। मौर्य ने कहा कि मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है।
उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव परिणाम के बाद विपक्षी दलों की नींद उड़ी हुई है, खासकर अखिलेश यादव और आजम खान की। अब पश्चिम बंगाल में ‘जंगलराज खत्म करने’ की तैयारी है और यूपी में 2027 की जीत सुनिश्चित है।
रामपुर
उत्तर प्रदेश
