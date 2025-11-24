जेल में सुविधाएं क्यों? रामपुर में गरजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, आजम खान पर बोला हमला

डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और 2027 के विधानसभा चुनाव में एनडीए 2017 का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। उन्होंने दावा किया कि यूपी में घुसपैठियों को बढ़ावा देने वालों की पहचान हो चुकी है। कांग्रेस और सपा ने उन्हें न सिर्फ शरण दी, बल्कि वोटर लिस्ट में नाम भी जुड़वा दिए।